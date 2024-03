Xiaomi voudrait commercialiser cet incroyable vélo électrique à l’autonomie qui s’annonce monstrueuse

Exposé au Taipei Cycle Show 2024, le vélo électrique Bikniks est une création taïwanaise si originale que le géant Xiaomi souhaiterait le commercialiser.

Souvenez-vous, en 2020, Xiaomi tentait l’expérience du vélo électrique, après celle réussie dans les trottinettes électriques. Cependant, ce petit VAE n’a pas eu de suite, ni d’autres compagnons dans la gamme. Du moins pas jusqu’à maintenant, révèle Transition Vélo, ayant apparemment trouvé son successeur au Taipei Cycle Show 2024.

Un petit vélo électrique sympa

Justement, nous avions déjà dégoté le vélo original, dont nous attendions des infos. Il s’agit du Bikniks, un modèle développé par la société taïwanaise HaoTing Technology sous la marque Sliders. Fondée en 2015, cette dernière possède aujourd’hui cinq modèles dans son catalogue. Et ce n’est pas un hasard que le géant de l’électronique soit mentionné. Car la forme compacte fait penser au premier Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, notamment avec sa barre supérieure dotée d’un feu arrière intégré.

Or ici, le vélo électrique n’est pas pliant, mais seulement compact, avec des roues de 20 pouces. Ils sont blancs si le vélo est noir, et orange lorsque le vélo est blanc. Derrière son allure de musculaire, le Bikniks est bien un vélo électrique. Il cache son moteur à finition argentée dans la roue arrière, délivrant un couple de valeur inconnue, dans une chaîne à unique vitesse.

Des paniers-batteries

Pour comprendre la particularité et sûrement ce qui a séduit Xiaomi, ce sont les deux paniers. À l’avant comme à l’arrière, ils possèdent un socle qui n’est d’autre qu’une batterie. Donc oui, le Bikniks a deux batteries amovibles de 540 Wh, soit 1 080 Wh au total. De quoi promettre une énorme autonomie, largement supérieur à 200 km.

Énorme pour ce type de vélo électrique compact ! De plus, les paniers servent pour les courses, ou… un pique-nique (d’où le nom). Avec des prises USB, ces éléments nomades permettent la recharge de smartphone ou ordinateur durant les sorties. Ingénieux.

Un design proche du premier vélo Xiaomi ? // Source : Sliders Le phare avant… caché sous le panier-batterie. // Source : Sliders L’écran de l’assistance électrique. // Source : Sliders Un asticuex antivol à câble dans le vélo ! // Source : Sliders Un petit moteur arrière et une seule vitesse. // Source : Sliders Une application pour la connectivité. // Source : Sliders

Le reste du Bikniks est moins flamboyant, avec des freins à disque, mais mécaniques, un écran LCD basique, ainsi qu’une potence non réglable en hauteur (seulement réglable en angle). L’éclairage avant situé sous le panier-batterie avant ne semble pas non plus garantir une bonne visibilité. Mais le vélo électrique rattrape le coche avec une autre idée, un antivol sous la forme d’un câble en acier intégré au cadre, déroulable pour se garer sans (trop) craindre le vol.

Le futur vélo Xiaomi ?

En revanche, le prix paraît très abordable. La fiche du site officiel indique des précommandes à 32 400 dollars taïwanais, soit 950 euros avec un seul panier-batterie ! Et le tarif définitif serait de 49 800 TWD (1 450 euros).

Nous attendons donc, comme l’affirme Transition Vélo, qu’un tel vélo électrique spécial pique-nique arrive dans nos contrées. Possible, puisque nous avons pu faire le lien. Haoting semble fabriquer par exemple des caméras de surveillance pour la firme chinoise, comme la Mi 360° Home Security Camera, dont sa propre « Imou » lui ressemble comme deux gouttes d’eau.