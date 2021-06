Amazon profite de son Prime Day pour baisser le prix de la Nintendo Switch

Bonne nouvelle si vous envisagiez de faire l'acquisition d'une Nintendo Switch : Amazon vous fait économiser 15 euros grâce à un coupon de réduction à récupérer sur la page produit, ce qui fait tomber la console hybride à 284,99 euros au lieu de 299 euros.

Alors que la Nintendo Switch Pro se fait toujours attendre, la version classique continue de conquérir le cœur des joueurs et joueuses. Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch connaît un succès fulgurant et devient le compagnon de nombreux foyers. Encore aujourd’hui, il est difficile de trouver la Switch en promotion. Grâce à la firme de Jeff Bezos, la console japonaise devient moins chère que son prix initial, grâce à un coupon de réduction.

La Nintendo Switch, c’est quoi ?

Une console hybride (salon/portable)

Livrée avec deux manettes (Joy Con)

Un grand catalogue de jeux sur l’eShop

Au lieu de 299 euros, la console de jeu Nintendo Switch Néon est aujourd’hui remisée à 284,99 euros sur Amazon, grâce à un coupon de réduction sur la page produit à cocher avant de procéder au paiement.

Une console pleine de possibilités

Après 4 ans d’existence, la Nintendo Switch est largement connue du public. Vous savez donc qu’elle a pour particularité de pouvoir être utilisée à la fois comme une console portable et comme une console de salon. Contrairement à la version “Lite”, ce modèle est livré avec un dock afin d’en profiter sur votre téléviseur avec les Joy-Con détachables depuis votre canapé entre amis ou en famille.

Elle se compose de plusieurs parties. On a le dock d’une part, la tablette de l’autre, et deux Joy-Con à brancher sur la manette, à utiliser de manière autonome (un dans chaque main) ou bien à utiliser combinés à l’aide du support de Joy-con fourni dans la boîte. Les possibilités de gameplay sont nombreuses, que ce soit lors de vos déplacements en voyage, ou bien chez vous.

Une nette amélioration

À l’intérieur, on y trouve un SoC Nvidia, dérivé du Tegra X1. Mais depuis 2019, la console hybride a connu une mise à jour afin d’améliorer quelques couacs par rapport à la première génération, notamment son autonomie. En effet, lors d’une session de jeu vous aviez un temps de jeu de 3 heures sans charge avec Breath of the Wild – un temps assez limité, avouons-le. Grâce à une meilleure finesse de gravure, vous pouvez désormais partir à l’aventure avec Link durant 5 heures de jeu, voire 6 si vous réduisez la luminosité et le son. Un changement bienvenu et un avantage indéniable si vous pensez utiliser la console en mode “portable” régulièrement.

Un meilleur écran

Côté design, la Switch est dotée d’un écran tactile IPS de 6,2 pouces, affichant une définition de 1 280 x 720 pixels, soit 720p. Sa nouvelle version embarque également un nouvel écran. Il est plus lumineux et mieux contrasté que l’ancien. Cela vous offre la possibilité de jouer durant les beaux jours avec une meilleure lisibilité en plein soleil et, par la même occasion, des couleurs mieux contrastées.

De plus, sur cette version la plus récente, les ventilateurs sont moins sollicités, car la gestion de surchauffe est meilleure. De ce fait, la console est plus silencieuse. Pour finir, la console se charge via USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Nintendo Switch.

