La Nintendo Switch OLED est deux fois moins chère que la Switch 2 avec cette nouvelle offre

La tant attendue Switch 2 est enfin dévoilé avec sa date de sortie. Spoiler : elle arrive vite chez vous ! Mais si vous n’êtes pas intéressés par cette dernière, sachez que la Switch OLED est en ce moment bradée à moitié prix chez AliExpress.

C’est enfin l’instant de grâce pour les inconditionnels de Nintendo : la nouvelle console hybride de Big N débarque en juin. Chez nous, comme d’habitude, on est déjà sur le pont pour vous dénicher les meilleures offres de précommande. Mais, si vous faites partie de ceux qui préfèrent la première génération avec son écran OLED (un détail que la Switch 2 a laissé de côté), bonne nouvelle : AliExpress propose une belle remise.

Les atouts de la Switch OLED

Un écran OLED de 7 pouces au bord très fins

Un design plus moderne que la Switch originale

Un port Ethernet sur le dock

Au lieu de 350 euros sur le site de Nintendo, la Switch OLED est aujourd’hui disponible en promotion à 237 euros sur AliExpress.

L’excellente Switch avec un écran OLED

Hasta la vista le LCD ! La console hybride de Nintendo est passée à la vitesse supérieure en se parant d’une somptueuse dalle OLED de 7 pouces, contre les 6,2 pouces de la version classique. Grâce à ses bordures affinées, l’écran offre une immersion encore plus saisissante lors de vos sessions de jeu. Les couleurs sont plus vibrantes, les contrastes plus marqués, et chaque partie devient un véritable plaisir pour les yeux. Avec cette mise à jour visuelle, la Switch OLED redéfinit l’expérience portable tout en conservant l’ADN si apprécié de la console.

Sous le capot, pas de révolution à l’horizon : on retrouve toujours le même SoC Tegra X1+ de Nvidia, un processeur qui commence sérieusement à accuser le poids des années avec plus de cinq ans de bons et loyaux services au compteur. Pour rappel, cette puce n’a d’ailleurs pas été initialement conçue pour la Switch, puisqu’elle avait fait ses débuts dans la Shield TV, le boîtier multimédia de Nvidia. Malgré tout, ce processeur reste robuste et continue d’assurer l’essentiel en matière de performance sur la console hybride, même si les joueurs les plus exigeants auraient sûrement aimé un peu plus de fraîcheur technique pour accompagner l’évolution de l’écran OLED.

Prendre une Switch OLED avant la Switch 2, une fausse bonne idée ?

Eh bien, pas forcément. Il faut savoir que la prochaine console hybride de Nintendo ne proposera qu’une rétrocompatibilité partielle : plus de 100 jeux ne seront tout simplement pas compatibles avec la nouvelle génération. Pour les possesseurs d’une ludothèque bien garnie, cela pourrait représenter un véritable frein. Autrement dit, miser sur la Switch OLED reste pertinent, d’autant plus que cette version améliorée de la console d’origine propose déjà un bel upgrade avec son bel écran et sa meilleure autonomie.

Il y a aussi la question des prix des jeux qui mérite réflexion. Avec l’arrivée de la Switch 2, les cartouches devraient connaître une belle augmentation. En effet, les jeux de la nouvelle génération pourraient devenir plus onéreux que ceux des consoles PlayStation et Xbox. Pour les joueurs au budget serré, cela pourrait faire pencher la balance en faveur de l’actuelle Switch OLED, dont la ludothèque est déjà bien étoffée et proposée à des tarifs plus accessibles.

Pour conclure, l’arrivée de la Switch 2 ne signe pas pour autant la fin de la Switch OLED. Avec son écran plus immersif, sa ludothèque déjà bien garnie et ses tarifs plus abordables, l’actuelle console hybride de Nintendo reste une valeur sûre, surtout pour ceux qui veulent profiter de l’expérience Switch sans se ruiner.

