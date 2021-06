La montre connectée d’Oppo est encore plus abordable grâce au Prime Day

Avec ses airs d'Apple Watch, la montre connectée d'Oppo est tout aussi intéressante que ses concurrents et à sa place sur le marché des wearables. En ce dernier jour de Prime Day, l'Oppo Watch profite d'une promotion, passant de 249,99 euros à 174,99.

Le constructeur chinois Oppo est avant tout connu pour ses excellents smartphones, toujours très efficaces et vendus à des prix attractifs. Pour continuer dans sa lancée, la marque lance sa smartwatch proposant un superbe écran, la recharge rapide, une belle autonomie avec un prix plus doux que ses concurrents. Elle devient encore plus intéressante puisque son prix bénéficie d’une réduction de 75 euros lors du Prime Day.

Une montre connectée avec …

Un écran AMOLED de 1,6 pouce

La charge ultra rapide

Les fonctionnalités Google et autres

Au lieu de 249,99 euros, la Oppo Watch avec son boîtier 41 mm, est proposé à 174,99 euros sur Amazon. Quant à la version 46 mm elle est à 275 euros au lieu de 329.

Un air de déjà vu

Comme un clone d’une certaine marque à la Pomme, la smartwatch d’Oppo aborde un cadran carré de 41 mm avec un revêtement en aluminium. Pour séduire les utilisateurs, la marque chinoise équipe sa montre d’un bel écran AMOLED de 1,6 pouce. Pas de molette, mais deux boutons se trouvent sur le côté afin de naviguer dans le menu. Pour la version 46 mm, l’écran est proposé avec des bords incurvés.

Pour une expérience fluide et efficace

Pour fonctionner efficacement, la Oppo Watch dispose d’un processeur Snapdragon Wear 3100 et de 1 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, la montre offre une expérience utilisateur fluide au quotidien avec une personnalisation accrue, comme le changement de thème en fonction de l’heure de la journée. Avec sa capacité de stockage interne de 8 Go, il vous sera possible de stocker du contenu sur la montre comme des applications ou même de la musique. D’ailleurs, vous pouvez jouer directement la musique sur la montre grâce à la présence d’un haut-parleur intégré, mais le rendu sonore n’est pas vraiment au rendez-vous.

Avec un suivi sportif de qualité

Évidemment toute montre connectée, dispose d’une panoplie de capteurs. Pour assurer le suivi sportif et santé, la Oppo Watch embarque un GPS, un accéléromètre, un cardiofréquencemètre quadri canal PPG, baromètre et un gyroscope. Elle peut reconnaître jusqu’à 5 activités différentes : course à pied, cyclisme en extérieur, marche extérieure, course et même la natation grâce à sa certification IP68 permettant l’immersion jusqu’à 30 mètres dans l’eau. De plus, vous pourrez consulter un rapport de santé via l’application HeyTap Health.

et une recharge ultra rapide qui fait plaisir

Enfin, concernant l’autonomie, la smartwatch dispose d’une batterie de 300 mAh. Elle pourra tenir toute une journée dans des conditions normales. Néanmoins, équipée du chargeur VOOC Watch, la montre passera de 0 à 100 % de batterie en moins d’une heure.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Oppo Watch.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Oppo Watch.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.