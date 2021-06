L’iPad Pro 2020 (WiFi / 128 Go) est à un prix excellent sur Cdiscount

Arrivé il y a peu et en test dans nos colonnes, l'IPad Pro M1 ne fait pas forcément de l'ombre aux modèles précédents. En effet, cet iPad Pro 11 2020 est toujours d'actualité et bénéficie d'une belle réduction sur Cdiscount en passant de 899 à 694 euros.

Certes, le nouvel iPad Pro équipé d’une puce M1 est déjà sorti, mais ce n’est pas pour autant que le modèle régulier de l’année dernière est déjà obsolète, loin de là. Il est d’ailleurs possible de se l’offrir — en version Wifi / 128 Go — à un prix défiant toutes concurrences en ce moment sur Cdiscount avec 205 euros de réduction sur le prix d’origine.

Les caractéristiques de l’iPad Pro 11 2020

Le double appareil photo et le capteur LiDAR

L’écran Liquid Retina de 11 pouces à 120 Hz

La puissance de la puce A12Z Bionic

Au lieu de 899 euros à son lancement, l’iPad Pro 11 2020 (Wifi / 128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 694 euros sur Cdiscount.

L’expérience et le savoir-faire d’Apple 👇

L’iPad Pro de 2020 ne constitue pas une révolution dans le design déjà difficilement critiquable de la tablette phare d’Apple. On retrouve donc toujours le même format de 11 pouces avec des bordures fines et le fameux écran Liquid Retina. Ce dernier est d’ailleurs doté d’un rafraîchissement de 120Hz pour garantir une fluidité à toute épreuve. Il est d’ailleurs possible de l’utiliser comme un ordinateur complet en le couplant avec un Magic Keyboard et une souris compatible.

Côté technique, cet iPad version 2020 intègre la puce A12Z Bionic. Un SoC qui n’atteint pas les performances du processeur M1 ou A14, mais qui ne manque pas de vélocité. Il est possible de faire tourner n’importe quelle application ou jeu, même les plus gourmands en ressources, dans d’excellentes conditions sans crainte d’être limité. Un allier parfait pour profiter de votre abonnement à Apple Arcade par exemple.

On peut faire des photos avec un iPad ?

Cet iPad intègre un capteur LiDAR qui permet télédétection par laser. Un allier très utile pour la réalité augmentée ou les professionnels de l’immobilier par exemple. Le double capteur photo est très polyvalent et permet d’obtenir de beaux clichés, si vous êtes adeptes de la photo avec une tablette. On est en revanche bien loin des performances d’un iPhone 12 dans ce domaine.

Il faut compter sur environ 10 heures d’autonomie, mais cela déprendra de votre utilisation. La charge rapide via USB-C est pour le moins efficace et vous permettra de récupérer des pourcentages de batterie en peu de temps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPad Pro 2020.

