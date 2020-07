Un été tout confort avec ces écouteurs sans fil d’Aukey en forte promotion

Les Key Series EP-T10 d'Aukey sont des intra-auriculaires sans fil avec une très bonne autonomie et un boitier supportant la charge par induction. Ils se négocient en ce moment à près de 50 euros sur Amazon, au lieu de 90 euros habituellement.

On entend beaucoup parler de Sony et même d’Apple quand il s’agit d’écouteurs true wireless. Mais à côté de ces produits haut de gamme et onéreux, on trouve une lignée plus accessible d’autres marques proposant des produits dont le rapport qualité/prix est souvent plus attractif. Les Key Series EP-T10 d’Aukey en font partie et ils sont actuellement en promotion.

Les Aukey Key Series EP-T10 sont disponibles à 52 euros sur Amazon au lieu de 90 euros habituellement. Pour bénéficier de cette promotion, pensez à activer le coupon de réduction qu’il faut cocher juste en dessous du prix affiché.

Dans cette gamme de prix où l’on peut voir de nombreux produits plus ou moins recommandables, Aukey est une marque dont le sérieux et le rapport qualité/prix rassurent. Elle confirme ce statut en proposant ses Key Series EP-T10, des intra-auriculaires sans fils lancés à 90 euros.

Ces écouteurs d’Aukey profitent d’un design confortable les faisant tenir correctement dans les oreilles. Intras obligent, 3 tailles d’embouts différentes sont incluses pour s’adapter au mieux à votre morphologie. On pourra par ailleurs interagir avec une surface tactile sur les écouteurs pour mettre en pause ou passer la musique. Il est également possible d’appeler Google Assistant ou Siri via cette partie tactile.

On ne s’attend évidemment pas à la qualité audio d’écouteurs haut de gamme, mais le son est tout de même satisfaisant lors d’écoutes sur des plateformes de streaming comme Spotify, ou autre. Notez que ces écouteurs sont également compatibles Bluetooth 5.0 et prennent en charge les codecs AAC et SBC. La réduction de bruit active n’est pas de la partie, mais à ce prix, c’est largement pardonné.

Les Key Series EP-T10 profitent enfin de 7 heures d’autonomie, une belle performance, d’autant plus que leur boitier de recharge promet 17 heures supplémentaires. Ces écouteurs se rangent effectivement dans cette petite boite ronde qui s’ouvre à l’aide d’une partie pivotante, un système innovant qui change de la concurrence. Elle se dote d’un port USB-C pour la recharge et, bonus, elle supporte la charge à induction.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet sur les Key Series EP-T10.

