Tout juste officialisée, la nouvelle montre connectée Huami Amazfit GTR du constructeur chinois est d’ores et déjà disponible à 134 euros sur Gearbest. Il s’agit ici du modèle 47 mm (cadre aluminium ou acier) qui promet une autonomie parée à toute épreuve.

Huami est une filiale de Xiaomi, où ses nombreux produits abordables s’inscrivent parfaitement dans l’écosystème Mi du constructeur chinois. La nouvelle montre connectée Huami Amazfit GTR a été annoncée il y a quelques jours et elle déjà disponible sur Gearbest. On la trouve aujourd’hui à 134 euros grâce à une vente flash.

Tout en conservant un prix acceptable, la Huami Amazfit GTR propose une belle montée en gamme. Elle se veut différente du modèle Bip 2 annoncé récemment, notamment au niveau des matériaux qui la composent. La nouvelle montre connectée propose au choix un cadre en aluminium (36 grammes) ou en acier (48 grammes) du plus bel effet. Le modèle en titane (40 grammes) n’est pas encore disponible à l’heure actuelle.

Son boîtier intègre un écran de 1,39 pouce affichant une définition de 454 x 454 pixels. On ne doute pas de sa qualité grâce à la technologie AMOLED, de même que pour sa solidité avec la protection Gorilla Glass 3 afin de résister aux rayures. Il a d’ailleurs la particularité de proposer une centaine de cadrans différents pour obtenir un look chic, sportif ou plus traditionnel. De plus, son bracelet mi-cuir mi-silicone apporte un certain aspect haut de gamme au design global. Bref, c’est un bel objet à avoir au poignet.

Montre connectée oblige, elle se dote de plusieurs composants pour traquer l’activité de l’utilisateur : cardiofréquencemètre « BioTracker PPG », accéléromètre, capteur géomagnétique, baromètre, capteur de luminosité ambiante, GPS GLONASS et bien d’autres. Elle propose également une connexion stable avec le Bluetooth 5.0 ainsi qu’une compatibilité avec Android 5.0 et iOS 10 au minimum.

Son principal argument est toutefois son autonomie considérée comme prodigieuse. Le modèle 47 mm embarque une batterie de 410 mAh qui fait tout simplement des miracles selon le constructeur. Elle peut en effet tenir environ 24 jours en utilisation normale et jusqu’à 74 jours en activant le mode économie d’énergie — qui supprime évidemment certaines fonctionnalités, comme la fonction GPS qui est particulièrement gourmande.

