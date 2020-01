Redmi Note 8 : l’un des meilleurs milieu de gamme de 2019 passe à 136 euros

L'année dernière, les smartphones milieu de gamme se sont succédés à un rythme effréné. Mais peu d'entres eux ont su se démarquer comme le Redmi Note 8, tant son rapport qualité-prix est satisfaisant. Et son prix qui dégringole à 136 euros chez Gearbest nous donne une raison supplémentaire de nous y intéresser de plus près.

Si depuis, il a été éclipsé par les performances du Redmi Note 8 Pro, le Redmi Note 8 classique reste un smartphone extrêmement séduisant pour celles et ceux qui recherchent une bonne polyvalence en téléphonie, à un coût réduit. Il faut dire que le Redmi Note 8 est parvenu sans ciller à succéder à l’excellent Redmi Note 7. En plus d’avoir fait des efforts du côté de la photographie, le Note 8 jouit de performances plus qu’honorables dans un usage quotidien.

Une référence du milieu de gamme en 2019

Le Redmi Note 8 en version globale vendu ici est en fait le Redmi Note 8T. Pour moins de 140 euros, Xiaomi propose ici un smartphone qui a tout du milieu de gamme solide : design soigné avec un écran borderless et une coque en verre (et non en plastique), performances excellentes avec un Snapdragon 665 et une autonomie excellente avec sa batterie de 4000 mAh. Ajoutez à cela la présence d’un port jack, d’un port USB Type-C et d’un appareil photo excellent pour cette gamme de prix, qui parvient à de très beaux résultats en basse luminosité. Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix du moment à moins de 150 euros, c’est vers le Redmi Note 8 qu’il faut se tourner.

Le Redmi Note 8 (4+64 Go, dans sa version noire) voit son prix chuter à 136 euros sur Gearbest, en appliquant le code promo GBNOTE801.

Profitez du Redmi Note 8 à 136 euros GBNOTE801

Gearbest propose d’autres bonnes affaires pour bien démarrer l’année :

Le OnePlus 7 (version 8 + 256 Go) à 400 euros

Un peu éclipsé par le OnePlus 7 Pro, et surtout le OnePlus 7T, le OnePlus 7 est sans conteste l’un des meilleurs rapports qualité-prix de 2019. D’accord, du point de vue du design, c’est une copie conforme du OnePlus 6T. Et son appareil photo est perfectible lorsque la lumière vient à manquer. Mais pour le reste c’est un monstre de puissance, avec ses 8 Go de RAM et son SoC Snapdragon 855. Quant à son écran OLED de 6,4 pouces à la résolution 2340 x 1080 pixels, il est tout simplement irréprochable.

Dans sa mouture grise, le OnePlus 7 (8+256 Go) est proposé dès aujourd’hui à 400 euros sur Gearbest grâce au code promo GBOP7GSBW.

Le OnePlus 7 à 400 euros GBOP7GSBW

L’Amazfit GTR Lite à 100 euros avec un bracelet offert

Si l’Amazfit GTR classique se place comme un compagnon élégant pour les sportifs, avec ses nombreux capteurs pour le suivi d’activité, l’Amazfit GTR Lite est, comme son nom l’indique, une version allégée de la montre connectée, qui se destine plus à un quotidien citadin. Adieu donc le GPS, les capteurs atmosphériques et géomagnétiques et le bracelet en cuir. En revanche, son capteur cardiaque, son écran AMOLED 1,39 pouce à la résolution 454 x 454 pixels et son autonomie monstre de 24 jours sont toujours de la partie.

Vendue 100 euros sur Gearbest, l’Amazfit GTR est livrée avec un second bracelet en silicone dans le cadre d’une offre spéciale.