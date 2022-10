Seulement 59 € pour cette montre connectée avec 34 jours d’autonomie grâce au Prime Day 2022

Si vous voulez profiter du Prime Day pour vous offrir une montre connectée, mais que l'autonomie des modèles récents vous rebute, voici la Amazfit GTR qui en fait son principal argument, surtout qu'elle ne coûte que 59 euros au lieu de 99 euros sur Amazon.

Amazfit s’est aujourd’hui fait un nom dans le domaine des montres connectées, en particulier sur un domaine où les autres modèles plus évolués techniquement ont du mal : l’autonomie. Le modèle GTR date peut-être de 2019, mais il dispose d’une autonomie considérable pouvant aller jusqu’à 34 jours. C’est tout simplement l’idéal si vous ne souhaitez pas recharger cet objet accroché à votre poignet aussi souvent que votre smartphone. D’ailleurs, elle est en promotion pendant le Prime Day 2022 avec 40% de réduction.

Les caractéristiques de la Amazfit GTR

Un cadre en aluminium

Un écran AMOLED de 1,2 pouce

Une autonomie plus que confortable

Compatible iOS 10 et Android

Le modèle 47 mm de la montre connectée Amazfit GTR est actuellement disponible à 59 euros sur Amazon pour le Prime Day au lieu de 99 euros habituellement.

Une montre chic et robuste avant tout

Comme la majorité des produits de la marque, l’Amazfit GTR propose elle aussi un excellent rapport qualité/prix. Cela se ressent tout d’abord dans les matériaux utilisés pour sa conception, avec notamment un joli cadre en aluminium qui intègre en son centre un écran AMOLED de 1,2 pouce. Ce dernier est même protégé par du verre Gorilla Glass 3 afin de résister aux rayures. La personnalisation est également de mise avec une centaine de cadrans différents pour obtenir un look chic, sportif ou plus traditionnel.

l’Amazfit GTR se dote par ailleurs de tout un tas de composants pour remplir dûment sa fonction de montre connectée. On retrouve donc un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un capteur géomagnétique, un baromètre, un capteur de luminosité ambiante, un GPS et bien d’autres pour traquer son activité physique. Cette montre reconnait par ailleurs jusqu’à 12 modes (marche, course à pied, vélo, natation, etc.) et est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Mais surtout ultra-endurante

Vous l’aurez compris, son principal atout est son autonomie. La montre embarque une batterie de 195 mAh qui lui permet de tenir 22 heures avec la fonction GPS activée, jusqu’à 12 jours sans et plus 34 en mode économie d’énergie. C’est considérable et peu de concurrents, même aujourd’hui, peuvent se vanter de faire la même. De plus, il ne faut qu’une petite heure pour la recharger entièrement.

Notez enfin que la Amazfit GTR offre une connexion stable grâce au Bluetooth 5.0 ainsi qu’une compatibilité avec Android et iOS.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Amazfit GTR.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.