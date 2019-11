Déjà abordable par rapport à la concurrence, la Huami Amazfit GTR ne se prive pourtant pas d’une petite réduction. On trouve aujourd’hui la montre connectée de Xiaomi à partir de 106 euros sur Gearbest grâce à une remise immédiate de plus de 15 euros dans le panier. La promotion concerne aussi bien les modèles 42 que 46 mm.

La Huami Amazfit GTR de Xiaomi n’est pas officiellement disponible en France, il est alors indispensable de passer par l’importation pour se la procurer. Pas d’inquiétudes à avoir, la montre connectée est tout de même disponible en langue française et, par la même occasion, est compatible avec la majorité des smartphones (Android et iOS). Si l’on en reparle aujourd’hui, c’est que son prix a encore baissé.

La Huami Amazfit GTR en bref

Son look haut de gamme pour un prix abordable

Son écran AMOLED protégé par du Gorilla Glass

Sa compatibilité avec la majorité des smartphones du marché

Une autonomie considérable, surtout pour le modèle 47 mm

Grâce à une remise automatique de 15,51 euros dans le panier, la montre connectée Huami Amazfit GTR du constructeur Xiaomi est aujourd’hui disponible à 106 euros sur Gearbest. Il s’agit du modèle 42 mm en aluminium, disponible en rose, rouge, noir ou blanc.

Retrouvez l’Amazfit GTR 42 mm (alu) à 106 €

Le modèle 47 mm (en aluminium ou acier inoxydable) est également en promotion, à 115 euros grâce à la même remise. Cette taille de montre n’est en revanche uniquement disponible en coloris brun.

Retrouvez l’Amazfit GTR 47 mm (alu) à 115 €

Retrouvez l’Amazfit GTR 47 mm (acier) à 115 €

La livraison est estimée à 10-20 jours ouvrés. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos achats avec PayPal pour des produits issus de l’importation. Passer par la plateforme de paiement en ligne facilitera grandement la procédure de remboursement en cas de litige.

La Huami Amazfit GTR en détail

La Huami Amazfit GTR propose un excellent rapport qualité/prix, ne serait-ce que par les matériaux qui la composent. Cette montre connectée propose en effet un joli cadre, en aluminium ou acier inoxydable, qui intègre un écran AMOLED (1,2 pouce pour la 42 mm et 1,39 pouce pour la 47 mm) protégé par du Gorilla Glass 3 pour résister aux rayures. C’est un bel objet qui embellira sans aucun doute votre poignet, d’autant plus que sa dalle offre la possibilité de choisir parmi une centaine de cadrans différents pour obtenir un look chic, sportif ou plus traditionnel.

Ensuite, elle se dote de tout un tas de composants : cardiofréquencemètre, accéléromètre, capteur géomagnétique, baromètre, capteur de luminosité ambiante, GPS/GLONASS et bien d’autres. Tout ce dont les sportifs ont besoin pour traquer l’activité donc. La montre reconnait par ailleurs jusqu’à 12 activités (marche, course à pied, vélo, natation, etc.) et est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Elle propose enfin une connexion stable avec le Bluetooth 5.0 ainsi qu’une compatibilité avec Android 5.0 et iOS 10 au minimum pour garantir une large comptabilité avec la majorité des appareils disponibles sur le marché.

La principale différence entre les modèles 42 et 47 mm vient de l’autonomie, qui est plus ou moins confortable de l’un à l’autre. Le premier intègre une batterie de 195 mAh, ce qui lui permet de tenir 22 heures avec la fonction GPS activée, jusqu’à 12 jours sans et plus 34 jours en mode économie d’énergie. De plus, il ne faut qu’une petite heure pour la recharger entièrement. Le deuxième intègre une batterie de 410 mAh, il peut tenir environ 2 jours avec la fonction GPS et 24 jours sans, comprendre une utilisation normale, et jusqu’à 74 jours en activant le mode économie d’énergie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Huami Amazfit GTR.

