La Huami Amazfit GTR du constructeur chinois baisse encore son prix, pour atteindre cette fois-ci 118 euros sur Gearbest une fois que la montre connectée de Xiaomi est ajoutée au panier. Il s’agit ici du modèle 42 mm (cadre aluminium) qui promet également une bonne autonomie, même si elle n’est pas aussi poussée que celle du modèle 47 mm.

La Huami Amazfit GTR propose un excellent rapport qualité/prix, ne serait-ce que par les matériaux qui la composent. Elle propose en effet un joli cadre en aluminium (36 grammes) qui intègre un écran de 1,2 pouce profitant de la technologie AMOLED, où ce dernier est d’ailleurs protégé par du Gorilla Glass 3 pour résister aux rayures. Cet objet embellira clairement votre poignet, d’autant plus que sa dalle offre la possibilité de choisir parmi une centaine de cadrans différents pour obtenir un look chic, sportif ou plus traditionnel.

Ensuite, elle se dote de tout un tas de composants : cardiofréquencemètre, accéléromètre, capteur géomagnétique, baromètre, capteur de luminosité ambiante, GPS/GLONASS et bien d’autres. Tout ce dont les sportifs ont besoin pour traquer l’activité donc, d’autant plus que la montre reconnait jusqu’à 12 modes (marche, course à pied, vélo, natation, etc.) et est étanche jus’à 50 mètres de profondeur. Elle propose enfin une connexion stable avec le Bluetooth 5.0 ainsi qu’une compatibilité avec Android 5.0 et iOS 10 au minimum pour garantir une comptabilité avec la majorité des appareils disponibles sur le marché.

Elle n’est en revanche pas aussi autonome que le modèle 47 mm et sa batterie de 410 mAh, mais la sienne offrant une capacité de 195 mAh est déjà très confortable. Elle peut tenir 22 heures avec la fonction GPS activée, jusqu’à 12 jours sans et plus 34 jours en mode économie d’énergie. De plus, il ne faut qu’une petite heure pour la recharger entièrement.

Pourquoi recommande-t-on cette montre connectée ?

Un rapport qualité/prix excellent

Un écran AMOLED protégé par du Gorilla Glass

Une autonomie très confortable au quotidien

