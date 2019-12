Huawei Watch GT 2 : la montre connectée chute déjà à moins de 150 euros

La dernière montre connectée du constructeur chinois est déjà victime des promotions. Au lieu de 239 euros, la Huawei Watch GT 2 (modèle Diana en 42 mm) est aujourd’hui disponible à 149 euros sur Rue du Commerce, via ODR.

En comparaison de son prédécesseur, la Huawei Watch GT 2 apporte quelques nouveautés, notamment un écran Always-On Display particulièrement pratique au quotidien. Si vous êtes intéressés, elle profite aujourd’hui d’une réduction de 90 euros en cumulant une remise immédiate de 40 euros et l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 7 janvier 2020.

En bref

L’écran Always-On

Une autonomie confortable

L’expérience agréable sous Lite OS

Au lieu de 239 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 2 (modèle Diana en 42 mm) revient aujourd’hui à 149 euros sur Rue du Commerce, après avoir reçu le remboursement de l’ODR mise en place par le constructeur.

En savoir plus 👇

De prime abord, cette nouvelle Huawei Watch GT 2 reprend beaucoup les traits de son prédécesseur. On retrouve par exemple les deux mêmes boutons sur le côté droit ou encore les mêmes cornes qui viennent prolonger le boîtier. La principale différence vient de son écran, certes toujours AMOLED, mais dorénavant Always-On Display, comme c’est le cas sur l’Apple Watch Series 5. Le constructeur annonce une luminosité de 1 000 nits pour l’écran. Nous ne l’avons pas précisément mesurée, mais nous pouvons vous assurer que la montre reste consultable même en plein soleil. La diagonale d’écran du modèle 42 mm atteint quant à elle 1,2 pouce.

Cette nouvelle génération est également plus puissante que l’ancienne. Au lieu d’un ARM Cortex-M4, la Huawei Watch GT 2 embarque quant à elle un Cortex-M7, plus précisément le SoC Kirin A1 fabriqué par HiSilicon. Cette puce promet d’être deux fois plus puissante que l’ancienne pour profiter d’une expérience fluide sous Lite OS, le système d’exploitation maison de la firme chinoise.

Pour traquer votre activité, la Huawei Watch GT 2 s’équipe des capteurs classiques (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) et peut ainsi reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents (dont la nage grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM) afin de fournir un suivi adapté, sur l’écran ou via l’application mobile Huawei Health (disponible sur Android et iOS). En ce qui concerne son autonomie, elle est estimée à une semaine selon le constructeur.

La nouvelle montre connectée de Huawei propose enfin un stockage interne de 32 Go pour stocker jusqu’à 500 titres musicaux et permet de passer des appels en Bluetooth jusqu’à 150 mètres de distance en théorie. Deux fonctionnalités appréciables pour ne pas avoir tout le temps son smartphone sur soi, notamment à la salle de sport par exemple.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 2.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Afin de comparer ce modèle avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2019.