Watch GT 2 : l’excellente montre connectée de Huawei chute à 126 €

La Watch GT 2 est la montre connectée assurant le meilleur suivi des activités chez Huawei. On la trouve aujourd'hui en promotion pour les soldes à 126 euros sur Cdiscount au lieu de 229 à son lancement.

Pour suivre ses activités ou profiter d’un second écran plus discret que son smartphone, les montres connectées sont les partenaires idéales du quotidien. La Huawei Watch GT 2, avec son excellente autonomie, propose notamment un suivi précis des activités pour le sport et la santé. C’est d’ailleurs le bon moment si vous voulez vous l’offrir, car la montre est justement en forte promotion pour les soldes.

En bref

Un design élégant

Jusqu’à 13 activités détectées

Une autonomie d’environ 6 jours

Au lieu de 229 euros, le modèle 46 mm de la Huawei Watch GT 2 est actuellement disponible à seulement 126 euros sur Cdiscount.

Si vous souhaitez une montre proposant peu ou prou les mêmes fonctionnalités, vous pouvez vous tourner vers la Honor MagicWatch 2, elle aussi en promotion à 106 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

La Huawei Watch GT 2 ne réinvente pas le design de la gamme GT, mais elle conserve une élégance très appréciable. Dans sa version 46 mm, la plus grande, elle arbore un excellent écran AMOLED de 1,39 pouce. On prend alors plaisir à consulter l’heure et ses notifications. Bonus : la montre s’équipe d’un mode Always On Display pour laisser l’écran allumé continuellement. C’est tout de même bien plus gracieux qu’un bloc noir à son poignet.

La GT 2 a connu une évolution de ses performances par rapport à la GT. Celle-ci est propulsée par un SoC maison, le Kirin A1. Concrètement, la montre garantit une utilisation fluide au quotidien, et surtout assez de puissance pour suivre vos activités.

Il ne faut pas oublier en effet que la Huawei Watch GT 2 est tourné vers le sport avec un suivi très complet. Que ce soit la course à pied, le cyclisme ou même la nage, la montre peut reconnaître pas moins de 13 activités sportives. Elle peut récolter les informations de votre séance avec un tas de capteurs comme un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de fréquence cardiaque ou un baromètre par exemple. Un suivi du stress et du sommeil sont aussi disponibles pour vous accompagner au quotidien.

Suivi de la santé, consultation des notifications, Always On Display… toutes ces fonctionnalités consomment. Ce n’est pourtant pas un problème pour la montre qui réussit à tenir jusqu’à 6 jours loin du chargeur selon notre test. La recharge se fait d’ailleurs via un bloc magnétique fourni qui se branchera en USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch GT 2.

