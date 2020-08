Amazfit GTR : la montre connectée de Xiaomi chute à 85 € (modèle 42 mm)

La Xiaomi Amazfit GTR revient aujourd'hui sur le devant de la scène grâce à une belle promotion sur Cdiscount. Cette montre connectée est désormais disponible à seulement 85 euros dans sa version 42 mm.

L’Amazfit GTR de Xiaomi est une montre connectée complète qui a la particularité de proposer une autonomie considérable pouvant aller jusqu’à 34 jours. C’est tout simplement l’idéal si vous ne souhaitez pas recharger cet objet accroché à votre poignet aussi souvent que votre smartphone. D’ailleurs, elle est en promotion.

Le modèle 42 mm de la montre connectée Xiaomi Amazfit GTR est actuellement disponible à 85 euros sur Cdiscount. C’est d’ailleurs la première fois qu’on l’aperçoit sous les 100 euros.

Comme la majorité des produits Xiaomi, l’Amazfit GTR propose elle aussi un excellent rapport qualité/prix. Cela se ressent tout d’abord dans les matériaux utilisés pour sa conception, avec notamment un joli cadre en aluminium qui intègre en son centre un écran AMOLED de 1,2 pouce. Ce dernier est même protégé par du verre Gorilla Glass 3 afin de résister aux rayures. La personnalisation est également de mise avec une centaine de cadrans différents pour obtenir un look chic, sportif ou plus traditionnel.

Ensuite, l’Amazfit GTR se dote de tout un tas de composants pour remplir dûment sa fonction de montre connectée. On retrouve donc un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un capteur géomagnétique, un baromètre, un capteur de luminosité ambiante, un GPS/GLONASS et bien d’autres pour traquer l’activité de son utilisateur/utilisatrice. Cette montre reconnait par ailleurs jusqu’à 12 activités (marche, course à pied, vélo, natation, etc.) et est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Son principal atout est son autonomie. La montre embarque une batterie de 195 mAh qui lui permet de tenir 22 heures avec la fonction GPS activée, jusqu’à 12 jours sans et plus 34 en mode économie d’énergie. C’est considérable et peu de concurrents peuvent se vanter de faire la même. De plus, il ne faut qu’une petite heure pour la recharger entièrement.

Notez enfin que la Xiaomi Amazfit GTR offre une connexion stable grâce au Bluetooth 5.0 ainsi qu’une compatibilité avec Android 5.0 et iOS 10 au minimum pour garantir une large comptabilité avec la majorité des appareils disponibles sur le marché.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Amazfit GTR.

