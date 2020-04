Dell XPS 13 : 250 € de remise pour cet ultrabook équipé d’un i7 de 10e génération

L'ultraportable Dell XPS 13 7390 est une amélioration du modèle d'origine lancé en début d'année 2019, avec notamment l'intégration d'un processeur Intel Core de dixième génération. On le trouve aujourd'hui avec une remise immédiate de 250 euros grâce à une vente flash sur Darty et fnac.com.

Un nouvel ultrabook a été présenté par Dell au CES 2020. Nous avons pu le prendre en main et il faut dire que c’est une belle évolution. Cependant, il n’est pas encore disponible en promotion et ce n’est de toute façon pas le modèle qui nous intéresse aujourd’hui. Non, c’est le XPS 13 7390 de la fin d’année 2019 qui est actuellement proposé avec une remise immédiate de 15 %.

En bref

Un design premium

Intel Core i7 de 10e génération

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

Au lieu de 1 599 euros, l’ultraportable Dell XPS 13 7390 – équipé d’un i7 10710U + 16 Go de RAM + SSD 512 Go – est aujourd’hui disponible à 1 349 euros sur Darty et fnac.com.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le Dell XPS 13 7390 reprend exactement le même design que le XPS 13 de début 2019, dans ses moindres détails. On retrouve alors les mêmes matériaux de qualité, comme pour son châssis en aluminium et son revêtement en fibre de carbone. Il est d’ailleurs plutôt compact avec son écran (compatible 4K) d’une diagonale de 13 pouces.

C’est à l’intérieur des entrailles de la bête que les changements s’opèrent réellement. Le modèle 7390 du Dell XPS 13 est équipé d’un processeur Intel Core i7 10710U de dixième génération. Cependant, cette puce n’est pas gravée en 10 nm. Elle emprunte en vérité l’architecture Comet Lake en 14 nm de ses prédécesseurs, et le gain de puissance est finalement très maigre par rapport au XPS 13 précédent. Ceci étant dit, il répondra tout de même à la majorité des usages, sous Windows 10.

L’ultraportable de Dell embarque également 16 Go de mémoire vive et un GPU Intel Graphics 600 Series, mais il faut savoir que cette configuration ne fera pas tourner convenablement les jeux récents. Fortnite par exemple, il pourra tourner entre 50 et 60 fps uniquement avec des graphismes réglés au plus bas.

Avec sa batterie de 52 Wh, il n’est pas non plus le plus endurant des ultrabooks. Il peut tenir environ 5 à 6 heures avant de tomber en dessous de 20 %, en alternant l’usage du navigateur, jeux et logiciels. Finalement, ce n’est pas si mal lorsque l’on prendre en compte la définition gourmande de son écran. Il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 45 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dell XPS 13 7390.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Dell XPS 13.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres modèles tout aussi – voire plus – premium, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.