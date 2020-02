Microsoft Surface Laptop 3 ou Dell XPS 13 : lequel est le meilleur PC portable ?

Sur le segment des ultraportables, Microsoft fait fort avec le Surface Laptop 3. La firme peut-elle toutefois se mesurer à Dell et son XPS 13, l'une des références du marché ? C'est ce que l'on va voir dans ce comparatif.

Avec le Surface Laptop 3, Microsoft veut montrer qu’il est désormais bien ancré sur le marché des ordinateurs portables. Que vaut-il face à l’une des références du marché, le Dell XPS 13 ? C’est ce que l’on va voir avec ce comparatif en regardant chacun des éléments : design, clavier, connectique, écran, performances et autonomie.

Fiches techniques des Dell XPS 13 et Surface Laptop 3

Caractéristiques Microsoft Surface Laptop 3 Dell XPS 13 (2019) Écran 13,5 pouces LCD tactile PixelSense

2256 x 1504 (201 PPP) (format 2:3) 13,3 pouces IPS FHD (1920 x 1080)

13,3 pouces IPS UHD (3840 x 2160) Processeur Intel Core i5-1035G7

Intel Core i7-1065G7

Intel Core i5-10210U

Intel Core i7-10510U

Puce graphique Iris Plus Graphics Intel UHD RAM 8 Go LPDDR4x

16 Go LPDDR4x 4 Go LPDDR3 (2 133 MHz)

8 Go LPDDR3 (2 133 MHz)

16 Go LPDDR3 (2 133 MHz) Stockage 128 Go

256 Go

512 Go

1 To 128 Go (SSD PCIe NVMe x4)

256 Go (SSD PCIe NVMe x4)

512 Go (SSD PCIe NVMe x4)

1 To (SSD PCIe NVMe x4) Connectique 1 port USB-C

1 port USB-A

Prise de casque 3,5 mm

1 port Surface Connect 2 USB Type-C Thunderbolt 3

1 USB Type-C 3.1

1 microSD

1 jack 3,5 mm Biométrie Caméra à reconnaissance faciale Windows Hello lecteur d'empreinte Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 (Killer AX1650 (2x2) Bluetooth 5.0 5.0 Batterie 45,8 Wh 52 Wh Dimensions 308 mm x 223 mm x 14,5 mm 302 mm x 199 mm x 7,8-11,6 mm Poids 1,29 kg 1,23 kg Prix À partir de 1 149 euros À partir de 1 400 euros

Rappelons que nous avons testé le Dell XPS 13 avec la configuration suivante : un processeur Intel Core i7-10510U, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran 4K UHD. Le Surface Laptop 3 13 pouces proposait la configuration suivante : un processeur Intel Core i7-1065G7, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Comme vous pouvez le voir, les deux configurations que nous avons testées étaient relativement proches sur le papier.

Design : écran borderless ou reconnaissance faciale

Que l’on prenne le Dell XPS 13 ou le Surface Laptop 3, on a face à nous des ordinateurs particulièrement bien conçus avec d’excellentes finitions. La principale force du Dell XPS 13 va être sa taille particulièrement compacte grâce à son écran de 13 pouces 16:9 borderless, et qui joue aussi sur la finesse de la machine : de 7,9 à 11,6 mm quand il est refermé, contre 14,5 mm pour le Surface Laptop 3.

Microsoft n’est toutefois pas en reste. Son écran n’est certes pas borderless, mais cela permet à Microsoft de proposer de la reconnaissance faciale avec une caméra infrarouge. Sur le Dell XPS 13, il faudra se contenter d’un lecteur d’empreintes pour l’identification biométrique. Ce que le Dell XPS 13 gagne en compacité, il le paye sur son confort de frappe et de navigation au trackpad. Pour avoir testé les deux machines, je peux le dire sans la moindre hésitation : le Surface Laptop 3 propose un confort de frappe au clavier sans commune mesure grâce à un clavier plus large, une meilleure course, et une disposition des touches plus confortable. Le touchpad est également de meilleure qualité, et surtout plus large, que celui proposé sur le XPS 13.

Il faudra donc faire un choix, Dell mise sur son poids plume et la taille du PC, alors que Microsoft joue plutôt la carte du confort de frappe et l’ergonomie de la machine. C’est aussi ce que l’on va voir avec la connectique.

Connectique : tout USB-C d’un côté, USB classique de l’autre

Du côté de la connectique, le Dell XPS 13 est le parfait représentant des ultraportables du début des années 2020 : les ports de connexion historiques ont complètement disparu. L’USB Type-A, le HDMI ou encore le port d’alimentation ont disparu au profit d’une sélection de ports USB-C, deux à la norme Thunderbolt 3, et le dernier simplement en USB 3.1. Ajoutez à cela un port micro SD et un port jack 3,5 mm.

Microsoft, pour sa part, se montre très conservateur avec les connecteurs proposés sur ses produits Surface et a tout juste dénié intégrer un port USB-C sur le Surface Laptop 3, en suivant simplement le standard USB 3.1. Point de Thunderbolt 3, la meilleure technologie à ce jour, sur le produit de Microsoft, mais un port d’alimentation toujours propriétaire : le Surface Connect, et son fameux connecteur magnétique rappelant ce que proposait Apple il y a quelques années. Ce conservatisme de la part de Microsoft permet au Surface Laptop 3 de toujours proposer un port USB Type-A, le format classique encore très utilisé par les périphériques.

Là encore c’est un choix, le XPS 13 est résolument tourné vers l’avenir, alors que le Surface Laptop 3 se place dans une génération de transition, peut-être plus abordable si vous avez déjà des périphériques à connecter à la machine.

Écran : Dell prend l’avantage

Le Dell XPS 13 que nous avons testé était équipé d’un écran IPS 4 K UHD au format 16:9. Cette dalle signée AU Optronics propose donc une excellente définition, pour une couverture du spectre DCI-P3 de 70 % et un deltaE moyen de 4,27 dans la bonne moyenne. Ce n’était pas le meilleur écran que nous ayons testé sur un PC portable, mais il montrait tout de même de très bonnes prestations. C’est un écran idéal pour un usage multimédia de l’ordinateur.

De son côté, le Surface Laptop 3 est équipé d’une dalle Sharp au format 2:3 qui est plus agréable à utiliser pour lire du contenu sur le web ou travailler. La dalle recouvre 66,8 % du spectre DCI-P3 avec un deltaE moyen de 4,82. L’écran du Surface Laptop 3 est donc un peu moins bien calibré que l’écran du Dell XPS 13. L’écran propose également une luminosité maximale et un taux de contraste légèrement plus faibles.

Vous l’aurez compris, quand il s’agit de l’écran, le Dell XPS 13 a un avantage sur à peu près tous les critères comparé à l’affichage du Surface Laptop 3. On ne retiendra que le format plus agréable du PC de Microsoft, mais ça c’est encore une histoire de gout et d’habitude. Notez tout de même que l’écran du Surface Laptop 3 s’en sort quand même bien, même si moins bien que la proposition de Dell.

Windows 10

Les deux ordinateurs tournent sous Windows 10 est il est bien sûr possible d’installer la dernière version en date du système. Microsoft propose régulièrement des mises à jour du firmware de ses produits Surface dans le but d’optimiser les performances. Dell rajoute quelques logiciels bienvenus comme Dell Mobile Connect qui permet de synchroniser un smartphone sous Android ou iOS avec l’ordinateur. On peut également noter que Dell propose une version Ubuntu de la plupart de ses références. Un choix de plus pour le consommateur.

Performance : Microsoft fait le choix d’une plateforme moderne

Le Dell XPS 13 est équipé d’un processeur Core i7-10510U avec 16 Go de RAM. Il s’agit d’un processeur Comet Lake gravé en 14 nm avec 4 cœurs cadencé de 1,8 à 4,9 GHz pour un TDP (la dissipation thermique maximale) de 15 W. Derrière son nom qui laisse imaginer un processeur de 10e génération se cache en fait un énième dérivé de l’architecture Skylake d’Intel utilisé depuis 2015.

Ce n’est pas le cas du Surface Laptop 3 qui intègre une puce Intel Core i7-1065G7 avec 16 Go de RAM. Cette fois, on a bien un processeur de 10e génération utilisant l’architecture Ice Lake, gravé en 10 nm, avec 4 cœurs cadencés de 1,3 GHz à 3,9 GHz avec un TDP de 15 W.

Concrètement, nous avons soumis les deux machines à un test sous CineBench et le résultat est net. Le Dell XPS 13 obtient un score de 1521 points, alors que le Surface Laptop 3 atteint 1616 points. Ce résultat est de plus obtenu en chauffant beaucoup moins dans le cas du Surface Laptop 3, avec une ventilation plus légère.

En jeu

La différence entre les deux processeurs se joue aussi sur la partie graphique. La puce Intel Core i7-1065G7 du Surface Laptop 3 bénéficie d’un processeur graphique Intel Iris Plus Graphics de nouvelle génération. Elle ne fera pas de miracle, ça reste une puce faite pour ultraportable, mais se débrouillera mieux d’une façon générale que celle du Dell XPS 13.

Par exemple sous Fornite, le Surface Laptop 3 pourra faire tourner les jeux avec les paramètres par défaut (réglages moyens) sous les 30 images par seconde, alors que sur le Dell XPS 13 il faudra descendre tous les paramètres au minimum, au point d’avoir un jeu flou ou pixelisé, et donc injouable, pour obtenir un peu de fluidité.

Pas de miracle donc, mais le Surface Laptop 3 sera plus à l’aise que le Dell XPS 13 sur des jeux peu gourmands.

Plus grande batterie ≠ meilleure autonomie

Microsoft se montre toujours aussi économe quand il s’agit de la batterie intégrée à ses appareils. Le Surface Laptop 3 se contente ainsi d’une batterie de 45,8 Wh contre 52 Wh pour le Dell XPS 13. Pourtant, c’est bien le Surface Laptop 3 qui remporte la palme de l’autonomie.

Cela s’explique notamment par l’intégration d’un écran moins bien défini, qui consomme donc probablement moins d’énergie, et d’un processeur gravé en 10 nm moins consommateur, et surtout chauffant moins et donc démarrant moins souvent la ventilation de la machine.

Toutes ces économies d’énergie mises bout à bout permettent au Surface Laptop 3 de tenir un peu plus de 6 heures avant de tomber en mode économie d’énergie avec un usage mêlant navigation web sur Edge avec plusieurs onglets, du streaming de musique et un peu de retouche d’images. Dans le même cadre d’usage, le Dell XPS 13 avec la configuration que nous avons testée dure un peu moins de 5 heures.

Notez que le rechargement dans le cas du Surface Laptop 3 se fait avant tout par le chargeur Surface Connect propriétaire, mais qu’il est tout de même possible de charger la machine avec un chargeur USB-C Power Delivery. Dans le cas du Dell XPS, le chargeur USB-C est obligatoire.

Conclusion

Le Dell XPS 13 et le Surface Laptop 3 de Microsoft sont deux machines d’excellentes qualités qui ne devraient pas décevoir leurs acheteurs. Lorsque l’on compare les deux machines point par point, il est difficile de distinguer vraiment un grand vainqueur. On privilégiera notamment le Dell XPS 13 pour son écran en particulier, et sa compacité qui le rendra plus facile à oublier dans un sac.

Mais si l’on devait vraiment choisir entre les deux ordinateurs, notre choix se porterait sur le Microsoft Surface Laptop 3. La firme a réalisé un très bon travail pour créer une machine plus agréable à utiliser au quotidien grâce à son clavier et son touchpad confortables, son écran plus grand au format plus pratique pour travailler, et ses meilleures performances permises par une plateforme Intel bien plus moderne. Le Surface Laptop 3 se permet même une autonomie un peu meilleure que son concurrent.

Reste un dernier élément à prendre en compte à l’achat : le rapport stockage prix des différentes configurations. Et sur ce dernier point, c’est bien Dell qui remporte la palme. Si vous pouvez vous contenter d’un stockage plus faible pour votre budget, tournez-vous vers le Surface Laptop 3. Dans le cas contraire, choisissez le Dell XPS 13.

Si vous hésitez encore entre l’un et l’autre, n’hésitez pas à vous tourner vers les tests complets :

Prix et disponibilité

Le Microsoft Surface Laptop 3 est commercialisée à partir de 1149 euros dans sa version avec 128 Go de stockage, Intel Core i5 et 8 Go de RAM.

Le Dell XPS 13 est vendu plus cher officiellement, à 1300 euros, mais on peut le trouver sur Amazon à partir de 1099 euros. Pour ce prix, on a le droit à une configuration un peu plus généreuse, avec notamment 256 Go de stockage, toujours un Intel Core i5 et 8 Go de RAM.