Si vous cherchez un ultrabook sous Windows 10 performant, bien conçu… voici une offre qui devrait vous intéresser.

Quand on me demande une référence du monde du PC portable, j’ai tout de suite en tête le XPS 13 de Dell. Un PC portable aux bonnes finitions, fiable… mais loin d’être accessible. Voici donc un bon plan intéressant à plus d’un titre. On parle là du Dell XPS 13-9380, que l’on a testé cette année.

Si vous ne voulez pas parcourir son test, nous pouvons résumer le XPS 13 9380 en un mot, l’un des ultrabooks les plus raffinés de sa génération, un appareil qui s’appuie sur les points forts des versions précédentes et corrige quelques problèmes et bizarreries, avec du matériel mis à jour, une caméra finalement placée au-dessus de l’écran, un nouvel écran qui offre de nombreuses configurations. Bref, c’est un laptop très populaire, et c’est plutôt bienvenu de trouver la dernière version en promotion.

La version en question est celle avec un écran de 13,3 pouces en définition Full HD, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et l’Intel Core i5-8265U. Pour le Black Friday, il est à 999 euros sur Amazon France, en plus des 200 euros d’ODR (Offre De Réduction), n’oubliez donc pas de remplir ce formulaire pour être remboursé des 200 euros… le XPS 13 vous reviendra à 799 euros.

Retrouvez le Dell XPS 13 sur Amazon

Notez que la version avec un Intel Core i7 est également en promotion à 200 euros de plus. N’oubliez pas également d’utiliser l’ODR.

