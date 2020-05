Une remise inédite de 670 € pour l’excellent Dell XPS 13 (i7 + SSD 1 To)

Dans sa nouvelle mouture, l’ultrabook Dell XPS 13 7390 mise sur un processeur Intel de 10e génération pour gagner en puissance. Et à l’occasion des French Days, il est disponible dans sa version i7 + SSD 1 To à 1 629 euros au lieu de 2 299. C'est inédit !

Le Dell XPS 13 7390 est un ultrabook performant et bien conçu. Il est d’autant plus intéressant lorsque son prix dégringole sous la barre des 2000 euros dans sa meilleure configuration lors des French Days du printemps 2020.

En bref :

Un processeur Intel Core de 10e génération

Un design soigné et bien fini

Un clavier agréable (oui, c’est important)

L’ultrabook Dell XPS 13 7390 est proposé à 1 629 euros chez la Fnac, contre 2 299 euros, soit une promotion de 670 euros.

Pour en savoir plus

De prime abord, le Dell XPS 13 7390 ne diffère pas de son aïeul, sorti au tout début de l’année 2019. Il faut dire que l’ultrabook reprend le même design, avec un châssis en aluminium et un revêtement en fibre de carbone. Son clavier et son touchpad sont toujours aussi agréables à utiliser, et son format de 13 pouces en fait un ordinateur portable loin d’être encombrant.

C’est dans le ventre de la bête que la métamorphose opère. En effet, le Dell XPS 13 7390 embarque un processeur Intel Core i7 10710U de dixième génération Comet Lake gravé en 14 nm. Cela se traduit par un ultrabook légèrement plus puissant, et donc plus fluide dans un usage quotidien. Malgré la présence de 16 Go de RAM, le GPU Intel Graphics 600 Series n’arrivera pas à faire tourner convenablement les jeux les plus récents, mais ce n’est de toute façon pas son usage principal.

Compatible avec la charge rapide 45W, sa batterie de 52 Wh offre au Dell XPS 13 7390 une autonomie de 5 à 6 heures en usage normal. La faute, en partie, à son écran IPS à la définition 4K.

Pour en apprendre plus, n’hésitez pas à lire notre test du Dell XPS 13 7390.

