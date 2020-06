Grosse réduction sur ce PC gamer équipé d’un Ryzen 7 de dernière génération

L'ordinateur portable pour gamer Asus TUF de 17 pouces intègre un processeur AMD Ryzen 7 4800H avec l'architecture Zen 2, soit la même qui équipera la PlayStation 5 en fin d'année. Son prix passe exclusivement aujourd'hui de 1 799 à 1 279 euros chez Darty.

L’ordinateur portable Asus répondant au nom compliqué de « A17-TUF766IU-H7160T » semble être aujourd’hui le meilleur compromis pour s’équiper à prix réduit grâce à cette réduction de 520 euros. Il ne propose pas toutes les features habituellement attendues sur cette tranche tarifaire, comme l’intégration de la nouvelle norme Wi-Fi 6 ou encore un écran avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Cependant, il propose une fiche technique très solide pour répondre à tous les besoins d’un gamer ou d’une gameuse, d’autant plus avec la dernière génération des processeurs AMD Ryzen.

Un grand écran de 17 pouces

AMD Ryzen 4800 H + GTX 1660 Ti + 16 Go de RAM

Le stockage mixte entre SSD et HDD, avec respectivement 512 Go et 1 To

Au lieu de 1 799 euros, l’ordinateur portable Asus de la gamme TUF gaming est aujourd’hui disponible à « seulement » 1 279 euros sur Darty. C’est une remise de presque 30 % qui donne un très bon prix pour un laptop d’une telle configuration. De plus, vous aurez également droit à un mois d’abonnement offert au Xbox Game Pass.

La gamme Asus TUF est largement réputée dans le monde du gaming. Elle propose des ordinateurs portables puissants et à la pointe de la technologie. La référence « A17-TUF766IU-H7160T » ne peut d’ailleurs pas contredire cette règle grâce à l’intégration d’un processeur AMD Ryzen de dernière génération, avec l’architecture Zen 2 qui équipera la future console next-gen de Sony.

Il s’agit du 4800H cadencé à 2,9 GHz (et jusqu’à 4,2 GHz). C’est tout simplement la promesse d’une expérience PC sans compromis, aussi bien au niveau de l’expérience utilisateur qu’avec les jeux gourmands. On retrouve également 16 Go de mémoire vive et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (avec 6 Go intégrés) pour accompagner le tout. Ce GPU est un peu ancien, mais il fournit encore d’excellentes performances en 2020.

Il tourne sous une version de Windows 10 préinstallée directement sur son SSD de 512 Go. De ce fait, l’ordinateur portable Asus s’allume en quelques secondes seulement, où vous aurez également la possibilité de réduire les temps de chargement de quelques-uns de vos jeux préférés. Lorsque vous n’aurez plus de place, il faudra ensuite stocker vos données sur le HDD secondaire de 1 To.

Comme la plupart des laptop gaming, l’Asus TUF A17 ne bénéficie pas d’une autonomie exemplaire. Ne comptez pas passer plus de 5 heures loin d’une prise. Toutefois, une machine de ce gabarit, d’autant plus avec un grand écran IPS Full HD de 17 pouces, n’a pas vocation à être souvent déplacée.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve 1 port HDMI, 3 ports USB, 1 port USB-C, 1 port Ethernet et 1 prise casque.

