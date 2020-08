Le Dell XPS 13 devient le meilleur laptop à moins de 1000 euros

Le Dell XPS 13 est un excellent laptop mais son prix de base de 1500 euros lui portait préjudice. Au prix de 950 euros sur Amazon, il devient tout simplement le meilleur PC portable à moins de 1000 euros.

Dell XPS est une excellente gamme de laptops haut de gamme qui malheureusement souffre de son prix assez élevé. Le XPS 13 est par exemple vendu à 1500 euros habituellement sauf que pour la rentrée, Dell propose une ODR de 150 euros sur ce modèle déjà en promotion à 1100 euros sur Amazon. En combinant les deux offres, on passe donc à un prix de 950 euros.

En bref

Un très beau design

Un clavier agréable à utiliser

Un poids de 1,29 Kg

Le laptop Dell XPS 13-7390 est disponible à 950 euros sur Amazon au lieu de 1500 euros. À la commande, vous paierez 1099 euros avant de pouvoir profiter par la suite d’une ODR de 150 euros dont les conditions sont disponibles ici.

Pour en savoir plus 👇

Le Dell XPS 13 se veut être un véritable ultrabook haut de gamme. On a un design très élégant et soigné avec trois ports USB-C (mais aucun USB-A), un form factor très fin et surtout un poids de seulement 1,29 Kg qui le rend très facile à transporter.

Son écran de 13 pouces d’une définition Full HD n’a rien d’exceptionnel, mais reste tout de même un bon point pour cet ordinateur. Il profite d’un traitement anti reflet pour améliorer la visibilité sur tous les angles de vision.

Du côté de sa fiche technique, on retrouve un processeur Intel Core i7-10510U, une puce graphique Intel UHD Graphics 600 Series, 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne en SSD. Une fiche technique suffisante pour réaliser des tâches classiques et un peu de création graphique comme Photoshop, Lightroom ou InDesign. À noter l’installation sur l’ordinateur de Windows 10 en version familiale.

Enfin, du côté de l’autonomie, l’ordinateur devrait tenir environ 7 heures loin de son chargeur avec une utilisation classique. Pour le recharger, Dell a eu la bonne idée d’utiliser de l’USB-C à 45W. Ainsi, vous pouvez le charger avec n’importe quel chargeur USB-C compatible avec le Power Delivery.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Dell XPS 13 (version avec écran 4K UHD et 16 Go de mémoire vive).

