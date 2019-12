La Nvidia Shield TV (2019) est déjà en promotion

On a découvert la Nvidia Shield TV, le nouveau format, après plus de 2 ans d'attente. Evidemment, c'est un bon plan avec cette baisse de prix.

Cette année, Nvidia a annoncé deux versions, la version Pro et la version classique. La promotion concerne la version classique. Elle introduit un nouveau design en forme de tube : l’image ci-dessous est un effet d’optique, cette box est un peu plus imposante dans la réalité. Elle intègre d’ailleurs différents ports aux deux extrémités du tube: HDMI, microSD et un bouton de recherche à distance d’un côté, mais aussi l’Ethernet et une alimentation de l’autre côté.



C’est une box Android TV compatible 4K UHD, avec évidemment les dernières normes HDR prises en compte. Nous vous conseillons de lire le test du produit. La grosse nouveauté est la présence d’un nouveau SoC, le Tegra X1+ qui délivre 25 % de puissance en plus (Nvidia tire parti des mêmes avancées que pour la puce de la Switch Lite) et permet donc quelques capacités supplémentaires. Elle est compatible Dolby Vision, en plus du HDR10 et du Dolby Atmos déjà disponibles sur la précédente Shield.

La télécommande intégrée a également été redessinée. L’autre grande nouveauté est un système d’upscaling alimenté par l’IA qui donne au contenu Full HD un aspect plus proche de la définition 4K UHD.

La box Shield TV (2019) est à 152 euros avec le code promo FNAC10, c’est quelques euros de moins que le prix initial (159 euros). C’est une box puissante qui va vous suivre plusieurs années, il y a encore de nombreux lecteurs qui ont la version de 2015 branchée à leur TV.

Mise à jour : Amazon s’est aligné, sans code promo.