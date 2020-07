L’excellent TV LG OLED C9 en 55 pouces baisse son prix pour les soldes

En matière de téléviseurs OLED, LG règne en maître. Envie de profiter des meilleurs contrastes et d'une qualité d'image excellente ? Cela tombe bien : la TV LG OLED C9 55 pouces chute à 1 339 € pour les soldes sur Cdiscount.

En matière de téléviseur OLED, LG s’est imposé comme la référence incontournable sur le marché. Parmi ses gammes de TV OLED, on note la série C et son excellent C9, avec sa diagonale de 55 pouces et sa prise en charge des formats HDR 10 et Dolby Vision. Elle bénéficie aujourd’hui d’une jolie réduction pour les soldes.

La TV LG OLED 55C9 passe aujourd’hui au prix de 1 339 euros sur Cdiscount, contre 1 500 euros environ en temps normal.

Avec ses bords fins et la sobriété de ses lignes, la TV LG OLED 55C9 mise tout sur la qualité des images qu’elle diffuse. Autrement dit, on ne voit que ça. De plus, les noirs sont profonds, les couleurs riches et le taux de contraste infini… OLED oblige.

Contrairement à son prédécesseur, le C8, le C9 de 55 pouces s’équipe du processeur de traitement d’image Alpha 9 Gen 2, assisté d’une intelligence artificielle. Baptisée LG ThinQ, elle propose un traitement d’image qui s’adapte en fonction du contenu. Le téléviseur prend en charge la plupart des formats HDR, sauf HDR 10+ : HDR 10, Dolby Vision, HLG. Côté son, LG propose du Dolby Atmos, optimisé par l’IA.

La puce permet également la compatibilité Nvidia G-Sync, ce qui pourra intéresser les joueurs de PC. Ces derniers seront également satisfaits d’avoir d’autres fonctions, comme un input lag inférieur à 15 ms, très bas, ainsi que des ports HDMI 2.1 qui autorisent le VRR (taux de rafraîchissement variable, pour combattre le tearing). Ces ports HDMI 2.1 peuvent également gérer la 4K jusqu’à 120 images par seconde, idéal pour les prochaines consoles.

Comme les autres téléviseurs de la gamme, le C9 fonctionne sous le système d’exploitation WebOS et est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et le support AirPlay2 d’Apple, qui permet de diffuser des contenus depuis un iPad ou un iPhone. Grâce à WebOS, vous pourrez également vous rendre sur les applications immanquables comme Netflix, Amazon Prime Video, Deezer ou encore Spotify.

