Le Black Friday est probablement le meilleur moment pour changer de téléviseur. Retrouvez dans cet articles les meilleures offres sur les TV, qu’ils soient OLED, QLED, ou LCD.

C’est généralement durant le Black Friday que l’on trouve les meilleures réductions sur les téléviseurs. Autrement dit, c’est LE moment de s’en offrir un. Vous pourrez retrouver dans cet article les meilleures offres que nous ayons dégoté chez les commerçants, qu’il s’agisse de téléviseur OLED, QLED, ou des LCD traditionnels.

Toutes les offres en un clin d’œil

Philips OLED754 55 pouces à 1099 euros

C’est sans doute la meilleure offre OLED de ce Black Friday. Le téléviseur Philips OLED754 tombe en à 1099 euros en 55 pouces à la Fnac et chez d’autres marchands. C’est un excellent prix pour ce TV qui ne se distingue des autres téléviseurs OLED de la marque sur un seul point : l’absence d’Android TV, au profit d’un système maison : Saphi. C’est un peu moins bien ficelé, mais tout à fait utilisable.

Dalle OLED oblige, vous avez d’excellents contrastes. Elle est part ailleurs compatible HDR 10 et 10+, ainsi que Dolby Vision. On trouve à l’intérieur un processeur d’image P5, réputé pour ses facultés à upscaler image Full HD en 4K / UHD. Comme toujours les téléviseurs Philips de gamme supérieure, vous avez la technologie ambilight pour conférer un supplément d’âme à l’objet.

Le TV Philips OLED 754 en bref

OLED 55 pouces 4K / UHD

HDR 10, 10 + et Dolby Vision

Ambilight

Retrouvez le Philips OLED 754 à 1099 euros à la Fnac

Il est également disponible chez Darty au même prix.

Retrouvez le Philips OLED 754 à 1099 euros Chez Darty

TV Samsung QLED 55 pouces 4K / HDR (QE55Q67R) à 790 euros après ODR

Entrée de gamme du haut de gamme de Samsung, le QE55Q67R de Samsung est le téléviseur QLED 55 pouces déjà très polyvalent. Sa dalle UHD / 4K utilise donc la technologie QLED (famille LCD) qui améliore notamment les contrastes et couleurs par rapport à du LCD classique. Si vous possédez actuellement un téléviseur utilisant une dalle LCD, vous ferez immédiatement un bond en avant en terme de qualité. Par ailleurs la dalle supporte les normes HDR et HDR 10+ pour améliorer encore le rendu de l’image lorsque le contenu est compatible.

Comme la plupart des téléviseurs Samsung de gamme supérieure, il fonctionne avec l’OS « Smart TV » de Samsung : Tyzen. Son interface est claire et vous pourrez directement accéder à plusieurs services comme Netflix ou YouTube. Il est également compatible avec AirPlay 2 et Google Assistant / Alexa. Et vous avez évidemment toute la connectique nécessaire. Il est proposé à 890 euros chez Boulanger, auxquels s’ajoute une offre de remboursement de 100 euros.

Le Samsung QE55Q67R en bref

Un écran QLED 4K / HDR 55 pouces

Le Système Tyzen agréable

Toute la connectique nécessaire

Pendant le Black Friday, le QE55Q67R est disponible à 790 euros après ODR de 100 euros chez Boulanger.

Retrouvez le TV Samsung QE55Q67R à 790 euros (après ODR)

LG OLED 55C9 à 1349 euros

LG est un mastodonte dans le monde des téléviseurs et le 55C9 est au cœur de sa gamme OLED. Définition Ultra HD, HDR 10 ou Dolby Vision et la présence d’un processeur de traitement d’image performant du nom d’Alpha9 — qui a droit à une touche d’IA — scelle le tout comme le combo presque parfait pour une très bonne expérience visuelle.

Ce téléviseur est également une Smart TV avec l’intégration de WebOS. L’OS propose plusieurs applications comme Netflix, YouTube, Prime Video ou Molotov et également la compatibilité avec Google Assistant ou Alexa mais aussi avec certains systèmes de diffusion comme AirPlay 2 pour les produits Apple.

Le LG OLED55C9 en bref

Dalle OLED 4K UHD et compatible HDR

Un processeur d’image LG Alpha9 qui carbure à l’IA

WebOS installé, compatible avec Alexa, Google Assistant et AirPlay 2

Le téléviseur LG OLED55C9 est disponible pour 1349 euros au lieu de 1999 euros sur Rakuten, via un revendeur français.

Retrouvez la TV LG OLED55C9 à 1349 euros sur Rakuten

Vous pouvez également le retrouver, plus cher, à la Fnac et chez Darty.

Retrouvez la TV LG OLED55C9 à 1499 euros à la Fnac

Retrouvez la TV LG OLED55C9 à 1499 euros chez Darty

Philips « The One » 70 pouces à 899 euros

Avis aux amateurs de grand écran, le téléviseur 70 pouces de la série « The One », lancée cette année, est proposé à 899 euros. Il s’agit d’un téléviseur LCD bien équilibré. Compte tenu de la technologie, vous aurez évidemment des noirs moins profonds qu’avec du LCD QLED, ou de l’OLED. Mais cela permet de conserver des prix relativement bas pour une diagonale.

Le téléviseur n’ignore évidemment pas la 4K et le support du HDR 10. Comme la plupart des TV Philips, il tourne sous Android TV et vous avez également droit à la technologie ambilight sur trois côtés. C’est toujours un plus appréciable pour étendre l’ambiance lumineuse de son film ou de jeu dans son salon. Si vous n’êtes pas fan, il est évidemment possible de le désactiver.

Le TV Philips « The One » en bref

70 pouces LCD, 4K et HDR

Technologie ambilight 3 côtés

Android TV

Retrouvez la TV Philips The One 70 pouces à 899 euros chez Darty

Retrouvez la TV Philips The One 70 pouces à 899 euros à la Fnac

Samsung UE55RU7372, 55 pouces 4K, incurvé à 549 euros

Il y a quelques années, les téléviseurs incurvés étaient la nouvelle sensation. Depuis, cette forme d’écran a quelque peu perdu en popularité et les prix se mettent à baisser. Pour ce Black Friday, le téléviseur 55 pouces Samsung UE55RU7372 LED incurvé 4K et compatible HDR 10+ est à 549 euros, soit un tout petit peu moins de 10 euros le pouce.

Samsung a installé sur son produit le système Tizen qui en fait une SmartTV avec de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video ou Disney Plus à sa sortie. Compatible avec Amazon Alexa ou Google Assistant, vous pourrez changer les chaines, monter le volume, etc. directement avec à la voix. Enfin, vous pourrez partager du contenu directement depuis votre iPhone grâce à l’intégration de AirPlay 2.

Le téléviseur incurvé Samsung 55″ en bref

Définition 4K UHD

Écran incurvé

Système SmartTV

Le téléviseur Samsung UE55RU7372 est disponible à 549 euros chez Cdiscount au lieu de 680 euros.

Retrouvez le téléviseur Samsung UE55RU7372 pour 549,99 euros chez Cdiscount

