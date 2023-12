WhatsApp : comment créer un sondage dans une une discussion

Depuis quelque temps, WhatsApp permet de lancer des sondages. Il suffit de quelques étapes pour publier son propre sondage sur un groupe ou une discussion WhatsApp.

Si WhatsApp sert avant tout à envoyer et à recevoir des messages écrits, ses fonctionnalités se sont largement développées avec le temps. Il est, par exemple, possible d’envoyer une photo éphémère (à la manière d’un Snapchat), de changer de fond d’écran sur une discussion, ou bien de configurer son expérience pour bénéficier de plus de confidentialité.

Parmi les outils que fournit WhatsApp à sa communauté pour enrichir les conversations, on y trouve la fonction de sondage. Cette dernière permet de consulter les membres d’une discussion sur n’importe quel thème, en posant une question et en rédigeant au minimum deux possibilités de réponse. La personne qui propose le sondage devra par ailleurs déterminer les conditions de vote (les votants ne peuvent choisir qu’une seule réponse ou plusieurs).

Comment créer un sondage sur un groupe WhatsApp ?

Il est tout à fait possible de lancer un sondage dans une conversation à deux ou à plusieurs. Cela permet de dynamiser un groupe de discussion, à l’image de ce que proposent des applications comme Signal ou Telegram. Voici les étapes pour lancer un sondage sur une discussion WhatsApp.

Ouvrez la discussion de votre choix sur WhatsApp.

Appuyez sur l’icône en forme de trombone.

Sélectionnez « Sondage » dans l’encart nouvellement ouvert.

Rédigez votre question et vos réponses.

Déterminez si vous autorisez ou non les réponses multiples.

Appuyez sur le bouton de publication (flèche blanche sur fond vert).

Une fois le sondage partagé dans la conversation, les personnes qui s’y trouvent peuvent voter en cliquant sur la ou les réponses (en fonction du paramétrage initial du sondage). Le compteur et les jauges s’actualiseront au rythme des votes. Il est possible de changer sa propre réponse (ouf) et une option permet de voir les votes dans le détail, visible par tous les membres de la conversation.

Cependant, il est encore impossible d’épingler un sondage sur une conversation, il faudra donc scroller vers le haut pour retrouver un sondage posté plus tôt.