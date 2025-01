Les investissements pharaoniques d’OpenAI déjà sous le feu des critiques

Alors qu’il y a peu, l’administration américaine et OpenAI ont promis d’investir 500 milliards de dollars dans le développement de l’IA, des doutes sur la faisabilité d’un tel projet émergent.

S’agissait-il d’un effet d’annonce ? Tout juste son plan d’investissement de 500 milliards a-t-il été annoncé qu’OpenAI est déjà vertement critiquée par de nombreuses sources, qui l’accusent tour à tour de fausses promesses ou d’irresponsabilité.

D’après des informations obtenues par le Financial Times, le projet est en effet loin d’être tenable en l’état. Et sur le vieux continent, on s’interroge sur les dangers qu’il pourrait incarner.

Des investissements irréalistes ?

« Ils n’ont pas encore la structure adéquate, le financement ou des engagements suffisamment fermes pour dégager l’argent », a indiqué une source anonyme au Financial Times. Contrairement à ce que certaines informations laissaient croire, le gouvernement américain ne s’impliquera pas économiquement dans l’affaire, laissant le demi-billion de dollars à la charge des structures privées, OpenAI en tête. La firme de Sam Altman sera en effet la seule bénéficiaire de ces investissements, semblerait-il.

Pour aller plus loin

« Le monde n’est pas prêt » : un ancien employé d’OpenAI alerte sur les dangers de l’intelligence artificielle

Ces doutes sur la faisabilité du projet font suite à des critiques salées d’Elon Musk, qui émettaient déjà des doutes sur les questions de financement lors de l’annonce du projet. Une remarque qui lui a valu d’être recadré par le président américain et son équipe, estimant que le PDG de Tesla est simplement irrité, car « il déteste l’une des personnes derrière l’accord ». Cette personne étant bien évidemment Sam Altman, que Musk hait poliment depuis plusieurs années maintenant.

L’émergence d’une « bombe atomique numérique »

De l’autre côté de l’Atlantique, à Bruxelles précisément, ce sont d’autres genres de critiques qui se font entendre. Comme l’a relevé le média Contexte, l’eurodéputé Axel Voss reproche à Trump de construire une « bombe atomique numérique » qui risque de laisser l’humanité derrière elle. Rien que ça.

Dans un message posté sur LinkedIn, le coordinateur du PPE (parti ayant le plus grand nombre de députés au Parlement européen) regrette que le « nouveau » président américain ait révoqué le décret de Joe Biden présentant des pistes de régulations pour l’intelligence artificielle aux États-Unis. Le responsable décoche au passage une flèche aux « milliardaires dénuées de valeurs » qui se battent pour écorner « la démocratie, l’état de droit et les préoccupations humaines ».

La guerre de l’IA n’est pas finie et l’administration Trump sont au cœur de toutes les attaques, extérieures, comme intérieures.