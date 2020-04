YouTube s’attaque aux vidéos complotistes mêlant coronavirus et 5G

Non, la 5G et le coronavirus n’ont aucun lien. Voilà le discours clair de YouTube qui s’attaque aux vidéos complotistes mêlant coronavirus et 5G disponibles sur sa plateforme.

L’épidémie de coronavirus fait naître des théories loufoques, improbables mais surtout inquiétantes sur le web et les réseaux sociaux. Parmi cette montagne de fake news, l’une d’entre elles a pris de l’ampleur ces derniers jours. Un peu partout fleurissent des articles et vidéos faisant état d’un lien entre la 5G et le coronavirus.

Nos confrères de BFM Tech relatent même des dégradations de pylônes téléphoniques au Royaume-Uni dans « ce qui s’apparente à une croisade anti-5G » écrivent-ils. Ils rappellent également que sur Google Trends le premier terme rattaché à « coronavirus » est « 5G ».

Sur YouTube, même son de cloche. La plateforme de vidéo numéro 1 au monde s’est vue infestée de contenus complotistes mêlant coronavirus et 5G, et ce alors que les scientifiques n’ont jamais établi de lien entre la maladie et les ondes électromagnétiques. Au contraire, une récente étude révèle que la 5G n’a aucune incidence sur notre santé. Face à cette recrudescence de vidéos, YouTube a décidé de faire le ménage.

YouTube part en guerre contre les complotistes

Pour lutter contre cette désinformation, YouTube va limiter la visibilité des vidéos soutenant ces théories en ne les faisant pas figurer dans les recommandations explique The Guardian. L’entreprise pourrait même supprimer ou démonétiser tout contenu de ce type lié de près ou de loin à la 5G. Un porte-parole de YouTube France explique à BFM Tech avoir déjà commencé le travail :

Nos politiques sont globales et vaudront donc également pour les vidéos francophones. A noter que certaines de ces vidéos liant la 5G au coronavirus, remettant en cause l’existence même du COVID-19, ont, elles, été retirées. Les vidéos les plus populaires sur le sujet étaient majoritairement anglophones.

En France, les théories complotistes prennent de l’ampleur notamment sur Facebook où des groupes de plusieurs milliers de personnes diffusent de fausses informations. Si le lien entre 5G et coronavirus n’a jamais été évoqué par les scientifiques et les autorités, certains restent persuadés du contraire. Peut-être vivent-ils sur une Terre plate.