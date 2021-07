AliExpress, Amazon, Cdiscount, Fnac ou Wish : pourquoi les prix risquent d’augmenter dès aujourd’hui

La Commission européenne va désormais taxer les petits colis commandés à l'étranger qui échappaient jusqu’alors aux droits à l’importation et à la TVA. Sur AliExpress, Wish, mais aussi Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty, les tarifs vont augmenter jusqu'à 30 %.

Les plateformes comme AliExpress ou encore Wish sont extrêmement populaires chez nous. On peut y commander pratiquement n’importe quoi et les tarifs d’expédition depuis la Chine sont bas, voire totalement gratuits. Même s’il y a de fortes chances de se faire arnaquer, il y a des offres tout à fait correctes.

Bien sûr, vous devez attendre un certain temps pour le colis, mais — tout en étant attentif à ce que vous achetez — c’est généralement bon marché. Néanmoins, dès le 1er juillet 2021, des modifications de loi au niveau de l’Union européenne vont entrer en vigueur et changer un peu la donne.

Des taxes sur les petites sommes

Depuis le 1er juillet, la Commission européenne a introduit des taxes sur les petits envois en provenance d’Extrême-Orient. L’Union européenne en profite également pour renforcer le système de contrôle des colis.

Jusqu’alors, les petits envois d’une valeur inférieure à 22 euros en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne (Chine, États-Unis, Royaume-Uni, etc.) bénéficiaient d’une exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette situation va changer en raison de la mise en place d’un projet européen baptisé Import Control System 2 qui vise à mieux contrôler les envois rapides effectués par avion. Ce sont ces derniers qui vont être assujettis à la TVA dès le 1er juillet 2021.

Cela va être fait de manière progressive, il y a donc une forte probabilité que vos colis ne soient pas taxés tout de suite. Néanmoins, c’est la loterie, vous le saurez généralement au moment de la livraison. Les plateformes de e-commerce vont devoir répercuter la TVA sur leurs tarifs, d’autant que l’ensemble du fret aérien sera concerné dès le 1er mars 2023.

La fraude à la TVA est un problème sur ces plateformes

Ce ne sont pas uniquement AliExpress ou Wish qui sont concernés, mais tous les vendeurs étrangers que l’on trouve sur les places de marché comme celles d’Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et ainsi de suite.

Amazon et AliExpress se sont d’ores et déjà engagés à respecter la réglementation européenne en matière de vente, de taxe et de déclaration douanières, il faut donc s’attendre à des augmentations de prix.