WhatsApp pour macOS et Windows : voici comment télécharger la bêta publique

Cette version bêta de WhatsApp pour ordinateurs permet un accès anticipé aux nouvelles fonctions qui arriveront dans la version finale.

On vous l’expliquait hier, WhatsApp propose désormais ses nouveautés en avant-première sur Windows et macOS. Il s’agit d’applications natives qui seront donc beaucoup plus agréables dans leur utilisation. Pour commencer, WhatsApp propose de tester l’enregistrement de messages vocaux. Ceux-ci apparaissent désormais sous forme d’ondes dans le message encapsulé.

Comment télécharger la bêta de WhatsApp pour Windows et macOS ?

Comme mentionné au début, la version bêta de WhatsApp est disponible pour Windows et macOS. Pour la télécharger, il n’est pas nécessaire de passer par un store, mais plutôt de suivre les liens suivants.

En installant ces programmes, vous serez automatiquement inscrits au programme bêta. Pour récupérer les dernières versions, cela se fait directement sur les liens ci-dessous.

L’utilisation reste très simple, il vous faut toujours votre smartphone avec WhatsApp déjà configuré, il suffit ensuite de scanner la code QR affiché sur votre PC / Mac.