NordVPN lance une promotion spéciale pour mieux sensibiliser le grand public à la cybersécurité

Pour la rentrée, NordVPN lance le mois international du VPN, propose un abonnement de deux ans à ses services et offre trois mois gratuits à l’inscription.

En ce moment se tient le mois international du VPN, une initiative lancée par NordVPN qui vise à sensibiliser le grand public sur les problématiques liées à la cybersécurité. La protection des données personnelles et de la vie privée est un enjeu majeur lorsque l’on passe beaucoup de temps en ligne. Et un VPN est un outil particulièrement efficace pour améliorer sa vie privée.

Voilà pourquoi NordVPN accompagne cette campagne de sensibilisation d’une offre sur son abonnement deux ans. Pour 2,80 euros par mois, vous bénéficiez de l’intégralité des services de NordVPN et de trois mois d’abonnement gratuit.

NordVPN prend votre cybersécurité à cœur

Aujourd’hui plus que jamais, les questions de cybersécurité sont d’une importance capitale. Internet est au cœur de nombreux usages du quotidien, et les menaces à l’encontre de nos données personnelles sont nombreuses. Il est donc nécessaire d’être informé non seulement des risques encourus, mais aussi des bonnes pratiques permettant de limiter les problèmes.

Dans le cadre du mois international du VPN, NordVPN à mis en place un questionnaire assez court (et en anglais) qui permet d’évaluer ses habitudes numériques, et plus largement, ses connaissances en la matière.

De nombreuses ressources en anglais et en français sont aussi disponibles pour vous aider à en apprendre plus sur la protection de la vie privée et les bonnes pratiques à respecter en ligne. Vous pourrez tout découvrir en vous rendant sur le centre d’éducation NordVPN, le Blog ou la chaîne YouTube.

Pourquoi choisir NordVPN ?

Si être bien informé des risques et des bonnes pratiques en matière de cybersécurité est essentiel pour se protéger, cela ne suffit pas toujours. En utilisant un VPN, vous pourrez chiffrer votre connexion, les données échangées et délocaliser votre adresse IP, de sorte que personne ne puisse suivre ce que vous faites une fois connecté. NordVPN a de sérieux arguments en la matière.

La confidentialité au cœur de la promesse

Afin d’assurer au mieux la protection de la vie privée des utilisateurs, NordVPN applique une politique stricte de non conservation des registres. Historique de navigation, journal de connexion et autres adresses IP ne seront jamais collectées, archivées ou partagées à des tiers. Une promesse garantie par les résultats de différents audits indépendants.

Pour renforcer la sécurité des données de ses utilisateurs, la société propose aussi deux services :

NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui permet de générer et stocker des mots de passe complexes, mais également de stocker les informations de vos cartes de crédit en toute sécurité ;

NordLocker, un espace de 10 Go de stockage dans le cloud qui chiffre tous les documents que vous y glisserez.

Des serveurs rapides et nombreux

Pour proposer un service parmi les meilleurs du marché, NordVPN se repose sur plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays à travers le monde. Grâce à eux, vous pourrez naviguer en toute tranquillité sans pour autant sacrifier votre débit.

NordVPN utilise en effet un protocole maison, NordLynx, qui permet d’obtenir des débits bien supérieurs à la moyenne, tout en profitant d’une sécurité renforcée. De quoi profiter, par exemple, des catalogues de SVoD sans restriction de lieux, et dans la meilleure qualité possible.

Une application parmi les meilleures du marché

Disponible sur la quasi-totalité des appareils connectés et des OS présents sur le marché, l’application NordVPN est un modèle d’ergonomie et de simplicité. En quelques clics, vous pourrez sélectionner le pays et le serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter, et commencer à naviguer dans la foulée.

Afin que toute la famille puisse profiter pleinement de la protection offerte par NordVPN, chaque abonnement permet de protéger jusqu’à 6 appareils différents.

L’abonnement deux ans à 2,80 euros pour le mois international du VPN

Pour la rentrée et le mois international du VPN, NordVPN propose une réduction de 72 % sur son offre d’abonnement deux ans. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’intégralité de ses services pour seulement 2,80 euros par mois et obtenir trois mois d’abonnement gratuit.

Sachez enfin que NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et qu’en cas de souci, vous pouvez contacter le SAV français en toute simplicité.