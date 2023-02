Cet antivirus est en promotion : mais de quoi (ou de qui) peut-il vous protéger ?

Avec un VPN intégré ou un contrôle parental poussé, l’antivirus Norton ne se contente plus de vous protéger contre les menaces extérieures et de bénéficier d'une navigation plus sûre sur Internet. Il vous aide aussi à protéger vos données personnelles. Il profite actuellement d’un prix réduit avec une remise allant jusqu’à 74 % la première année par rapport au prix de renouvellement.

On connait les antivirus pour leur capacité à lutter contre les virus, les malwares et autres ransomwares. Mais est-ce encore suffisant en 2023 quand les hackers cherchent plus à s’emparer de vos mots de passe qu’à infecter votre mobile ou votre PC ? Ce problème, Norton l’a bien compris. Ce spécialiste de la cybersécurité ne vous aide plus seulement à protéger votre machine, mais aussi vos données personnelles sur Internet. C’est pourquoi les dernières versions de Norton 360 proposent désormais l’accès à un VPN Intégré, à un service d’aide à la restauration d’identité et un contrôle parental très efficace.

Norton se démarque aussi en proposant une solution de sécurité flexible et pour tous les budgets. Pas moins de 4 offres d’antivirus sont disponibles avec des réductions sur les abonnements annuels allant jusqu’à 74 % par rapport au prix de renouvellement en fonction de la formule choisie. Ainsi, Norton 360 Advanced affiche un prix de 34,99 euros la première année, soit cinq euros de réduction mensuelle.

Une protection large

Les menaces sur le web se sont développées et visent autant vos données personnelles en ligne que celles stockées sur vos machines. Une protection hybride et plus poussée est donc devenue incontournable. Encore faut-il pouvoir compter sur un allié qui ne sacrifiera pas la protection de vos appareils au profit de votre sécurité en ligne.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le développement, Norton n’en est pas à son coup d’essai en matière d’antivirus. Ainsi, quelle que soit la solution pour laquelle vous optez, vous bénéficierez :

d’une protection complète contre les virus, les malwares, les ransomwares, les spywares et tout autre logiciel conçu pour prendre le contrôle de votre machine ;

la promesse de l’éradication de 100 % des virus détectés (si vous avez activé le renouvellement automatique de votre abonnement).

Des moyens de protection qui s’appliquent aussi bien à un PC qu’à un Mac. Cela dit, les smartphones et tablettes sont devenus le moyen privilégié des Français pour se connecter sur Internet. En 2022, l’Ariase relevait que 85 % des personnes interrogées utilisent leur téléphone principalement pour naviguer sur le Web.

Plus qu’un simple antivirus

Vos données personnelles étant une véritable mine d’or pour les arnaqueurs et pirates informatiques, Norton a mis en place un véritable écosystème sécuritaire pour vous aider à vous protéger.

À commencer par un VPN intégré. Présent dans toutes les versions de Norton 360, cet outil masque ou délocalise votre adresse IP, afin de protéger votre identité et vos données en ligne. Une solution simple et efficace, notamment pour éviter les attaques DDOS.

Dans ses formules Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced, l’entreprise inclut également une fonctionnalité de Dark Web monitoring. Cette option de surveillance se charge de vous alerter si vos informations personnelles (mots de passe, comptes, données personnelles) apparaissent publiquement sur le Dark Web.

Ces mêmes versions de Norton 360 disposent aussi d’une fonctionnalité de contrôle parental. Vous pouvez donc contrôler les sites auxquels ont accès vos chers bambins, et ainsi rendre leur navigation Web plus sûre, pour eux comme pour vous.

Norton a aussi pensé à l’usurpation d’identité avec Norton 360 Advanced. Si vos informations personnelles ont été utilisées à votre insu pour souscrire un service, les spécialistes de Norton vous fournissent des directives et des conseils sur le processus de restauration.

Un tarif avantageux la première année

L’avantage des offres de Norton, c’est qu’elles s’adaptent à vos besoins. Et le moment est parfait pour s’y intéresser puisque Norton a mis en place de grosses réductions sur ses différentes formules.

Norton AntiVirus Plus est par exemple l’offre la plus économique et la plus simple. Elle propose une protection complète d’un appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. La première année est affichée à 19,99 euros, soit une économie de 42 % par rapport au prix de renouvellement.

Norton 360 Standard reprend tous les avantages de la formule de base et y intègre un VPN, afin de vous aider à rester anonyme lors de vos aventures sur le Web. Là encore, une remise est appliquée, cette fois de 60 %. Norton 360 Standard est donc facturé 29,99 euros la première année contre 74,99 euros.

Si vous souhaitez profiter d’un écosystème de sécurité étendu, avec notamment la surveillance sur le Dark Web et le contrôle parental, c’est du côté de Norton 360 Deluxe qu’il faut se tourner. D’autant qu’il est possible de protéger 5 appareils en simultané. Cette solution est proposée au prix de 29,99 euros contre 94,99 euros, soit une réduction de 68 %.

Enfin, si vous avez peur de vous retrouver démuni face à une éventuelle usurpation d’identité, la formule Norton 360 Advanced vous offre un maximum de protection, sur 10 appareils en même temps, ainsi qu’un accès au service d’aide à la restauration d’identité. Avec 74 % de remise par rapport au prix de renouvellement, vous ne devrez débourser que 34,99 euros la première année.