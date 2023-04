Flipper Zero : comprenez-vous la décision d’Amazon d’interdire cet appareil qui fait phénomène sur TikTok ?

Le Flipper Zero est un appareil interdit à la vente sur Amazon depuis peu, mais qui fait phénomène sur TikTok. Êtes-vous favorables à son interdiction et comprenez-vous cette dernière ? Il s'agit d'un appareil qui peut être utilisé dans un cadre légal... mais aussi et surtout de manière illégale.

Il y a quelques jours, nous relations dans nos colonnes l’histoire du Flipper Zero. Il s’agit d’un appareil électronique assez fascinant, vendu sur Internet. Surnommé le « Tamagotchi des hackers », le Flipper Zero peut lire, copier et émuler des étiquettes RFID et NFC, des télécommandes et des clés numériques. Tout cela grâce aux signaux infrarouges. En pratique, le Flipper Zero permet alors de cloner des clés d’hôtels, modifier les prix sur les panneaux d’affichage des stations-service ou encore remplacer les télécommandes comme on peut le voir sur de nombreuses vidéos TikTok.

Mais attention, les capacités de cet appareil sont souvent surjouées sur ces vidéos, puisque des connaissances informatiques de pointe sont nécessaires pour vraiment utiliser l’appareil de manière malveillante. Par exemple, il est impossible de copie une carte bancaire, ou d’ouvrir une voiture avec cet appareil. Sur une Tesla, il est tout de même possible d’ouvrir le port de charge (mais pas de le déverrouiller), puisque celui-ci intègre une puce NFC. Pour réussir à rentrer dans un Wi-Fi sécurisé, il faut toutefois utiliser des cartes de développement supplémentaires.

Comme on peut le voir, le Flipper Zero peut aider des personnes malveillantes. Mais il peut aussi être utilisé par des professionnels de la sécurité pour optimiser leurs process de travail. Ou tout simplement par des particuliers bricoleurs et passionnés par les nouvelles technologies. Il peut aussi aider à comprendre certains systèmes, de manière éducative.

Comprenez-vous la décision d’Amazon d’interdire cet appareil qui fait phénomène sur TikTok ?

Mais Amazon a toutefois souhaité interdire à la vente le Flipper Zero, pour éviter de mettre en avant ce produit pouvait être utilisé de manière malveillante. Comprenez-vous cette interdiction ? Y êtes-vous favorables ? N’hésitez pas à participer à notre sondage de la semaine et à donner votre avis en commentaires.

Chargement Êtes-vous pour ou contre l'interdiction de vente du Flipper Zero ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Je suis pour l'interdiction totale

Je suis pour l'interdiction de vente aux particuliers

Je suis contre l'interdiction de vente

Je n'ai pas d'avis sur la question

