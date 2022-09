Devenir développeur en 2023 en partant de rien ? C’est possible grâce à O’clock

Est-il possible de devenir développeur confirmé en une demi-année ? Pour O’clock, la réponse est : absolument. Grâce à une méthodologie rigoureuse et un accompagnement poussé, cet institut de formation novateur vous propose de changer de vie professionnelle en quelques mois seulement.

Depuis le début de la pandémie, le marché de l’emploi a énormément évolué. De nombreux salariés, issus de tous horizons, ont en effet décidé de quitter leur boulot et de se reconvertir. Que ce choix soit motivé par une quête de sens ou un besoin de nouveauté, ce processus peut s’avérer long et passablement difficile.

S’il est déjà difficile de se dégoter une nouvelle vocation, trouver la formation adéquate, ainsi que le temps et l’argent pour la faire ne sont pas une sinécure. Se former correctement auprès d’une structure reconnue coûte cher et apprendre un nouveau métier ex nihilo peut prendre de quelques mois à plusieurs années.

C’est là que l’école O’clock intervient. Cette école spécialisée dans les formations de développeur web a mis en place un processus d’accompagnement et une méthodologie d’apprentissage taillée pour vous amener en douceur, mais rapidement, vers votre nouveau métier. Six mois pour devenir développeur web, voilà la promesse faite par l’école O’clock.

Un cursus en 6 mois pour devenir un développeur web autonome

Au cœur de l’offre de formation de l’école O’clock se trouve un cursus en six mois permettant de devenir un développeur web professionnel, doté d’un diplôme reconnu par l’état et prêt à partir à l’assaut du marché de l’emploi. Pour arriver à ce résultat, l’école propose un programme qui repose sur trois piliers :

se forger un savoir : acquérir un socle technique solide pour appréhender les tenants et les aboutissants du métier de développeur ;

développer un savoir-faire : cette formation a pour vocation de vous aider à développer votre capacité à créer et à utiliser de manière concrète vos capacités techniques ;

acquérir un savoir-être : parce qu’être développeur, ce n’est pas seulement cracher du code, il est important de savoir gérer un projet, seul ou à plusieurs.

Concrètement, les six mois que dure la formation sont composés de plusieurs phases qui sont autant d’étapes charnières pour le ou la futur(e) développeur(euse) que vous êtes :

les semaines 1 à 14 sont divisées en 8 saisons qui vont vous permettre d’acquérir un socle de compétences. Vous y apprendrez notamment à utiliser des langages de programmation comme le HTML, JavaScript, le CSS, ou PHP, mais aussi des techniques de développement plus avancées. Front, Back, sécurité ou encore CMS, Adminsys et Framework seront aussi à l’ordre du jour afin de vous aider à construire une application ou un site de A à Z ;

les semaines 15 à 18 sont pour leur part consacrées à la spécialisation. À vous de voir quelle direction vous souhaitez donner à votre future carrière en optant pour une spécialité en Symfony ou en React ;

les semaines 19 à 22 sont dédiées à la mise en pratique de toutes ces connaissances à travers un projet. Pendant un mois, vous devrez élaborer un projet et le mettre en œuvre dans les conditions du réel.

les dernières semaines sont là pour vous aider à effectuer la transition du statut d’étudiant à celui de développeur professionnel. Durant cette période, vous serez accompagné pour vous préparer à acquérir votre Titre Professionnel, mais aussi pour effectuer vos premiers pas sur le marché du travail en tant que développeur web.

Six mois, c’est donc le temps qu’il vous faudra pour devenir un développeur web capable de mettre en œuvre ses compétences au sein d’une entreprise. Mais ce n’est pas là la seule option que vous propose l’école O’clock. L’école dispose par ailleurs de nombreux modules complémentaires si vous souhaitez chercher de nouvelles compétences, ainsi que des formations en alternance.

Un accompagnement poussé avant, pendant et après la formation

Contrairement à de nombreuses formations que l’on peut découvrir sur le web, l’école O’clock a pour vocation d’accompagner ses élèves à chaque étape de leur formation, voire un peu avant. Si vous êtes intéressé par l’un des cursus proposés par cette école, vous pouvez les contacter très simplement et obtenir des conseils sur la manière de financer l’intégralité du processus.

Comme l’école O’clock délivre un titre professionnel de niveau 5 (équivalent bac +2), il est tout à fait possible d’obtenir des financements de l’état ou de divers organismes (CPF, Agefiph, AIF, etc). De quoi lancer votre nouvelle carrière l’esprit serein.

Là où l’école O’clock se démarque aussi, c’est par la qualité de son suivi au terme de la formation. Impossible pour eux de lâcher leurs élèves diplômés dans la nature sans un minimum de préparation et de soutien. Une partie non négligeable de la fin de chaque formation est consacrée à la préparation des élèves à la vie professionnelle et à leur insertion sur le marché du travail.

Ateliers de conception de CV ou de page LinkedIn, formation aux outils de recherche, préparation aux entretiens, négociation du salaire ou du contrat de travail : tout est passé en revue afin de permettre aux étudiants d’aborder la suite sereinement. Mieux encore, O’clock met aussi à la disposition de ses élèves son réseau d’entreprises partenaires dans le but de les aider à trouver un emploi.

Quels sont les avantages des formations proposées par l’école O’clock ?

La très grande force de l’enseignement proposé par l’école O’clock réside, pour commencer, dans la qualité et l’implication du corps professoral. Fondée par des professionnels passionnés, anciens développeurs web, cette école place son niveau d’exigence assez haut quant au recrutement des professeurs.

Chaque intervenant est un vétéran dans son domaine, fort de longues années d’expérience, sachant rester à la pointe des tendances et capable de transmettre les bonnes pratiques à ses élèves. Cette expérience concrète du monde du travail est instillée tout au long du cursus, que ce soit durant les cours magistraux, par le biais d’exercice ou tout au long du suivi des élèves. De quoi les préparer à la réalité du métier et éviter l’écueil des cursus uniquement basés sur la théorie.

L’autre atout dans la manche de l’école O’clock se trouve dans la méthodologie et les outils mis en place pour assurer la transmission des connaissances. L’école a développé une plateforme très complète regroupant toutes les ressources nécessaires à ses élèves et pratique des cours en téléprésentiel via une plateforme de diffusion maison.

Chaque jour, les élèves pourront assister à des cours en ligne avec leurs professeurs et véritablement interagir avec leur interlocuteur. Chaque fin de cours est marquée par des exercices pratiques, ou bien des quiz afin de tester les aptitudes des élèves, et les impliquer. Enfin, des replays des cours sont ensuite mis en ligne pour aisément passer en revue les connaissances acquises.

Dernier avantage et non des moindres, l’école O’clock milite en faveur de l’intégration de ses élèves en proposant des aménagements aux élèves en situation de handicap. Sous-titrage des cours en temps réel, interprète en langue des signes, aménagement du temps de travail, les pistes sont multiples. Il suffit d’en parler avec l’école au moment de l’inscription.

Découvrir les formations de l’école O’clock

Si vous souhaitez découvrir les formations proposées par l’école O’clock dans le détail, n’hésitez pas à aller faire un tour sur leur page dédiée. Vous pouvez également aller faire un tour sur leur chaîne YouTube qui propose de nombreux contenus à propos de l’école, des projets étudiants et des gens qui font l’école, élèves, comme profs.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sachez aussi que l’école organise chaque semaine des portes ouvertes durant lesquelles vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit sur le processus d’admission ou à propos de la structure en elle-même.

Mieux, l’école O’clock vous propose même d’assister à un cours, histoire que vous puissiez vous faire une idée de l’enseignement délivré. Au moment où nous écrivons ces lignes, l’intégralité des places disponibles pour les rentrées de septembre et octobre ont été pourvues. Vous pouvez toutefois vous inscrire pour les sessions de novembre et décembre.