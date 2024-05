Pas besoin d’être un pro pour avoir un site professionnel : il suffit de faire appel à Squarespace

Comment créer un site internet beau, fonctionnel et adapté à ses besoins quand on ne possède aucune connaissance en design ou en développement web ? Une question épineuse à laquelle il existe pourtant une réponse extrêmement simple : Squarespace.

Que ce soit pour montrer ses créations, son travail, créer une boutique en ligne ou bien juste partager sa passion au monde entier, il y a mille raisons de vouloir créer un site internet. Alors pourquoi tout le monde ne possède-t-il pas son site ? Parce que créer un site internet est une tâche loin d’être simple quand on est un néophyte du code et que l’on n’est pas un graphiste chevronné. Une tâche encore plus complexe si l’on cherche à avoir un rendu qui soit un tant soit peu agréable à l’œil, ergonomique, avec des fonctionnalités spécifiques.

C’est là qu’intervient Squarespace. Ce service de création de site web est à l’heure actuelle l’un des leaders sur le marché grâce à une promesse simple : permettre à n’importe qui de concevoir LE site dont il a besoin, sans connaissances particulières, et surtout, rapidement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette promesse, Squarespace la tient avec brio grâce à une combinaison d’outils simples à utiliser, de templates primés et de services compatibles. De quoi obtenir un site internet beau et fonctionnel en quelques minutes, quel que soit son niveau de connaissance.

Portfolio, e-commerce, blog ou business : il y a forcément un template pour vous

Avant même de commencer à explorer son contenu, la première chose qui frappe lorsque l’on arrive sur un site web, c’est le design. C’est sans doute pour cela que Squarespace a mis cet élément au cœur de sa proposition. Choisir Squarespace, c’est accéder à une vaste gamme de templates modernes, fonctionnels et surtout, personnalisables à l’envi. Le service est d’ailleurs reconnu pour la qualité de ses designs, certains ayant été primés pour la qualité de leur conception.

Au-delà de l’esthétique pure, ce qui fait la force de Squarespace, c’est la polyvalence de l’offre. Bien conscient que le design d’un site doit répondre à des critères précis en fonction de son usage, le service propose des modèles adaptés aux besoins des utilisateurs au travers de huit grandes catégories : boutique en ligne, portfolio, adhésions, blog, prise de rendez-vous, une seule page, cours et services. Les templates sont aussi classés par sujets (CV, mariage, nourriture, médias et podcast, etc.) qui permettent d’affiner la recherche.

Un outil de création de site aussi simple à utiliser que puissant

Si choisir un template constitue un premier pas dans la conception de son site, cela ne sert finalement qu’à fournir une trame sur laquelle se baser. Avant d’obtenir un site fonctionnel, que l’on peut mettre en ligne, il faut passer par l’éditeur de site. Un outil sur lequel Squarespace a énormément travaillé afin de le rendre aussi simple et agréable à utiliser que possible. Pas besoin de se lancer dans l’édition de code ou de feuille de style : tout se fait via une interface compréhensible et intuitive.

En quelques clics, vous pouvez non seulement modifier les polices ou les jeux de couleurs affichées sur vos pages, mais aussi les pages elles-même. Un système de grille permet de déplacer et réagencer les blocs qui constituent la page, et ensuite de les éditer pour y mettre le contenu désiré. Cet éditeur permet aussi d’ajouter différents modules (formulaires de contact, galerie d’images) et le contenu (articles, images, vidéos) que vous souhaitez présenter. Un degré de personnalisation élevé qui permet d’obtenir, sans connaissance particulière, un site unique et surtout, visuellement impeccable. Et comme Squarespace a pensé à tout, les sites créés sont entièrement optimisés pour les appareils mobiles.

Un écosystème diversifié pour accompagner et appuyer votre activité

De prime abord, on pourrait penser que Squarespace est un service uniquement dédié à la création de site internet. Et si cela constitue le cœur de sa proposition, ce n’est absolument pas la seule corde à son arc. Squarespace, c’est aussi un écosystème complet qui permet d’accompagner les utilisateurs dans le développement de leur projet, quel qu’il soit. Des modules de prise de rendez-vous et réservations, un outil de création de cours en ligne ou bien un service d’emailing sont ainsi à l’ordre du jour.

Des services qui viennent se greffer sur les sites créés, et accessibles en fonction de la formule d’abonnement sélectionnée. À l’heure actuelle, Squarespace en propose quatre :

Personnel : proposée à 11 euros par mois, cette formule d’abonnement se destine, comme son nom l’indique, à un usage personnel (par opposition à des usages professionnels ou commerciaux). Il permet notamment d’accéder aux outils de créations de site et aux templates, d’obtenir un nom de domaine personnalisé gratuitement, et donne accès à l’outil de facturation de Squarespace ;

proposée à 11 euros par mois, cette formule d’abonnement se destine, comme son nom l’indique, à un usage personnel (par opposition à des usages professionnels ou commerciaux). Il permet notamment d’accéder aux outils de créations de site et aux templates, d’obtenir un nom de domaine personnalisé gratuitement, et donne accès à l’outil de facturation de Squarespace ; Business : disponible pour 17 euros par mois, cette formule reprend tous les éléments de la formule Personnel et y ajoute les outils d’analyse avancée du site web. De quoi comptabiliser l’audience, mais aussi optimiser les pages pour un meilleur engagement. Elle donne aussi accès à un module e-commerce permettant de vendre des produits physiques et des services, ainsi qu’un outil de paiement sécurisé ;

disponible pour 17 euros par mois, cette formule reprend tous les éléments de la formule Personnel et y ajoute les outils d’analyse avancée du site web. De quoi comptabiliser l’audience, mais aussi optimiser les pages pour un meilleur engagement. Elle donne aussi accès à un module e-commerce permettant de vendre des produits physiques et des services, ainsi qu’un outil de paiement sécurisé ; Commerce (basique) : cette formule à 24 euros par mois ajoute à la formule précédente des outils de merchandising évolués pour gérer plus finement les produits vendus, et mettre en place des stratégies de ventes élaborées ;

cette formule à 24 euros par mois ajoute à la formule précédente des outils de merchandising évolués pour gérer plus finement les produits vendus, et mettre en place des stratégies de ventes élaborées ; Commerce (avancé) : c’est la formule la plus complète. Facturée 36 euros par mois, elle reprend la formule Commerce (basique) et y ajoute quelques options supplémentaires pour améliorer la stratégie commerciale de votre boutique.

Envie de vous lancer dans la création d’un site web avec Squarespace ? Grâce au code promo exclusif FRANDROID10, obtenez une remise de 10 % sur votre facture.