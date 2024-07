Voici l’astuce toute simple de pCloud pour débrider le stockage de vos appareils

L’espace de stockage vous manque sur votre smartphone et votre PC ? Inutile d’en changer ou pire de sacrifier certaines photos de vacances. pCloud affiche jusqu’à -70 % sur ses meilleurs plans Lifetime. Mais il faut faire vite, ces offres prennent fin le 16 juillet 2024.

Capturer les plus beaux paysages de ses vacances, immortaliser des moments passés entre amis, télécharger le plein de jeux mobiles pour s’occuper au bord de la piscine : l’été, difficile de ne pas faire exploser le stockage de son smartphone.

Heureusement, pCloud a la solution pour ne plus avoir à se restreindre : jusqu’à 10 To pour stocker photos et documents en toute sécurité, et les partager en un clic à ses proches. En plus, du 8 au 16 juillet, le service d’hébergement suisse promet jusqu’à 70 % de remise sur ses abonnements « Lifetime », valables 99 ans, et vous offre en prime son système de protection des données pCloud Encryption :

disponible pour une durée limitée, le plan Lifetime 1 To est à seulement 199 euros au lieu de 664 euros (soit -70 %) ;

le plan Lifetime 2 To est à 279 euros au lieu de 828 euros (soit – 66 %) ;

le plan Lifetime 10 To est à 890 euros au lieu de 2119 euros (soit -58 %).

Augmenter la capacité de stockage sur tous ses appareils

Passer le cap de 1 To sur son futur PC ou des 512 Go sur un smartphone peut significativement alourdir la facture pour un espace finalement limité et vite saturé. Pour s’épargner la corvée de suppression de vos fichiers au bout de quelques mois d’utilisation de votre nouvel appareil, le plus simple est encore de s’en remettre au cloud.

Des fournisseurs comme pCloud promettent ainsi jusqu’à 10 To pour enfin se libérer des contraintes de stockage habituelles. Compatible avec tous les appareils (PC, Mac, tablettes, smartphones), les offres proposées par pCloud permettent de centraliser l’ensemble de ses données et d’y accéder facilement depuis n’importe quel terminal.

Stocker c’est bien, sauvegarder c’est mieux. Pour cela, pCloud propose deux services bien utiles :

pCloud backup qui assure une sauvegarde centralisée dans le cloud des fichiers éparpillés sur vos différents appareils. Toutes vos données sont ainsi centralisées au même endroit.

qui assure une sauvegarde centralisée dans le cloud des fichiers éparpillés sur vos différents appareils. Toutes vos données sont ainsi centralisées au même endroit. pCloud rewind quant à lui vous permet de retrouver un fichier placé dans la corbeille par inadvertance et peut remonter jusqu’à 30 jours d’historique de suppression. Une option parfaite pour les étourdis.

En plus, si vous optez pour ses plans Lifetime, vous avez l’assurance que cet espace vous est réservé à vie, soit pendant 99 ans et que vos données y seront toujours à l’abri.

Un atout qui permet à pCloud de sortir du lot là où les offres concurrentes vous font courir le risque de voir vos fichiers supprimés si vous oubliez de régler une mensualité.

La sécurité avant tout

Au-delà du simple espace de stockage, pCloud promet également de garder vos informations à l’abri. En matière de sécurité et de confidentialité, l’hébergeur répondant aux exigences du RGPD, tous vos documents sont systématiquement chiffrés à la source et ne sont lisibles ni par l’éditeur ni par des tiers. Vous seul avez accès à vos données. Et pour renforcer encore plus la sécurité de vos fichiers sensibles, la firme suisse vous permet de les protéger par un mot de passe, via l’option pCloud Encryption. Celle-ci est exceptionnellement offerte jusqu’au 16 juillet pour toute souscription à l’un des plans Lifetime.

Retrouver ses données et les partager en un clic

Pour vous éviter enfin la corvée de centraliser manuellement tous les fichiers que vous souhaitez sauvegarder sur un seul appareil, pCloud met à votre disposition une multitude de moyens de connexions pour aller au plus vite et charger vos fichiers depuis tous vos appareils en un clin d’œil.

Vous pouvez vous connecter à votre espace dédié via le navigateur web de votre choix, via le logiciel « Drive » pour PC (Windows, macOS et Linux), ou encore via l’application mobile pCloud disponible sur iOS et Android. Seul pré-requis : être connecté à internet. Et pour mettre la main sur un fichier spécifique, une simple recherche par mot clé ou par format suffit.

pCloud a aussi prévu une option de partage. De retour de vacances, plus besoin de passer des heures à envoyer les selfies de groupe à vos proches et vos amis. En un tournemain, vous leur donnez accès à un répertoire précis, même s’ils n’ont pas de compte pCloud. Et en retour, ils peuvent aussi déposer leurs propres photos et vidéos.

Le fournisseur helvétique a aussi pensé aux férus de sVOD et de musique avec son lecteur audio et vidéo intégré et sa fonctionnalité de création de playlists.

Une offre exceptionnelle à ne pas manquer

L’éditeur profite également de l’évènement pour lancer une nouvelle offre en édition limitée : le plan Lifetime 1 To à tout juste 199 euros.

Pour profiter de tels espaces de stockage, un seul paiement est requis et l’accès vous est garanti à vie. Avec une telle solution, vous ne risquez donc plus de perdre vos documents importants, ainsi que vos plus beaux souvenirs.