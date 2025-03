X / Twitter est en panne : des milliers d’internautes remontent un problème

L’accès à X (anciennement Twitter) est bloqué chez beaucoup d’internautes en France.

Depuis quelques dizaines de minutes, on ne peut plus suivre les dernières déclarations d’Elon Musk. On ne peut plus non plus découvrir ce que « Emmanuel Macron disait alors que son micro était resté ouvert » comme le promettent les publicités / arnaques de la plateforme depuis quelques jours.

Plus de 5000 signalements en quelques minutes

Sur Downdetector, la courbe est assez claire avec plus de 5000 pannes signalées en quelques minutes.

La courbe sur le site DownDetector // Source : capture d’écran de Frandroid

La rédaction de Frandroid a également perdu l’accès à X.

