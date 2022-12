FrandroidOffreMoi une platine vinyle

Ajoutez une petite touche vintage chez vous en remportant le tourne-disque que nous mettons en jeu pour le 17e jour de notre calendrier de l'Avent via #FrandroidOffreMoi. Avis aux amatrices et amateurs de vinyles !

Les températures baissent, mais la musique réchauffe les cœurs. C’est pourquoi notre 17e lot du calendrier de l’Avent est une platine vinyle. Pour les audiophiles fans du style vintage, c’est un joli cadeau à mettre sous le sapin. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le concours #FrandroidOffrMoi.

Jour 17 : une platine vinyle

Le tourne-disque que nous vous proposons de remporter est le Thomson TT700. Celui-ci veut séduire les amateurs du 4e art en mettant en avant l’expertise apportée par le spécialiste Audio Technica sur la cellule phono AT91.

Préparez vos oreilles à quelques frissons en 33 ou 45 tours !

Comment gagner cette platine vinyle

Sur Twitter

Essayez de remporter ce lot sur Twitter en retweetant et likant notre publication. Pensez aussi à tweeter vous-même avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et une mention au nom du produit, la platine vinyle TT700. Enfin, suivez Frandroid et Thomson France sur ce réseau social.

Instagram

Le concours a aussi lieu sur Instagram. Si vous voulez en être, commencez par taguer deux personnes qui rêvent d’un tel tourne-disque. Songez aussi à partager notre post dans votre story puis abonnez-vous aux comptes de Frandroid et de Thomson France.

Sur Facebook

Le concours sur Facebook va directement à l’essentiel : dites-nous quel sera le premier vinyle que vous achèteriez pour profiter de cet appareil.

On se donne rendez-vous le 26 décembre pour le tirage au sort.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.