Ce fabricant de smartphones va fermer boutique

Cat et Motorola Defy, vous connaissez ? Les deux marques de smartphones étaient des licences récupérées par le groupe Bullitt. Finalement, tout ne se passe pas comme prévu.

Après une marque de montres qui stoppent les frais, puis un fabricant de vélos électriques, c’est au tour d’un fabricant de smartphones.

C’est une très mauvaise passe pour Bullitt Group, l’entreprise derrière les smartphones durcis CAT et Motorola Defy. Ils ont tenté un grand coup de poker en se restructurant, mais malheureusement, ça n’a pas marché. Résultat ? Ils se retrouvent en faillite.

En plus, plusieurs employés ont partagé sur LinkedIn qu’ils avaient été remerciés, ce qui ajoute un côté humain à cette situation déjà compliquée.

Des smartphones résistants

L’idée de Bullitt, c’était de se débarrasser de sa branche smartphones, incluant les licences pour CAT (Caterpillar) et Motorola Defy (et on parle pas ici de Motorola, la marque de Lenovo), pour se concentrer sur un tout autre domaine : les solutions de connectivité par satellite.

Leur dernier produit phare, le CAT S75, était même un smartphone qui permettait de communiquer par satellite sans matos spécial, une petite révolution.

MediaTek, leur partenaire dans cette aventure, avait bien aidé pour mettre ça en place. Mais même avec cette innovation, ça n’a pas suffi pour garder le navire à flot.