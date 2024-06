Pourquoi le Pixel 8a, le dernier smartphone de Google, est unique sur le marché

Proposer les dernières fonctionnalités IA dans un smartphone à moins de 550 euros : c’est le pari de Google et de son Google Pixel 8a. Photos, vidéos, et sécurité de vos communications, le smartphone milieu de gamme de Google est surement le plus complet dans ce domaine et celui qui sera mis à jour le plus longtemps.

2024 est l’année de l’IA et Google l’a bien compris. Fort de la sortie de sa gamme Google Pixel 8 et 8 Pro, le géant de Mountain View vient de lancer son dernier-né, le Google Pixel 8a. Avec un tarif inférieur 550 euros, le cadet des Pixel conjugue prix attractif et les dernières innovations en matière d’IA dont seuls les smartphones Google profitent à l’heure actuelle. Entre la retouche photo, la sécurité de vos données et la qualité sonore de vos appels, voici quelques-unes des fonctionnalités exclusives dont vous n’allez plus pouvoir vous passer.

Retouche magique : l’IA qui va faire de vous un grand photographe

S’il y a bien une spécificité qui a permis aux Google Pixel de surpasser la concurrence, c’est indéniablement la qualité de leurs photos et les possibilités de retouches intelligentes qui les accompagnent. Le Google Pixel 8a vient chambouler la série A traditionnellement privée de ces options et propose tout autant de fonctionnalités que ses grands frères, notamment le très complet outil de Retouche magique qui comprend :

la possibilité de redimensionner et déplacer un sujet au cœur de la photo pour en changer la composition ;

le changement de ciel, qui permet à la fois de sélectionner et modifier le ciel de vos photos en allant piocher dans une base d’images présentes sur le smartphone. Mieux, une fois le changement appliqué, l’IA de Google adapte la colorimétrie au nouveau ciel. Si vous ajoutez un ciel de soleil couchant, le reste de la photo gagnera automatiquement quelques points dans les tons chauds ;

l’indétrônable Gomme magique est également de la partie et permet de discrètement effacer les éléments indésirables d’une photo pour que vos clichés gagnent en harmonie et en composition. Fini les poubelles disgracieuses ou pylônes électriques qui gâchent l’arrière-plan d’un paysage.

Le Google Pixel 8a profite par ailleurs de l’option Meilleure prise qui permet de choisir, parmi une rafale de clichés pris par l’appareil, le meilleur profil de chaque sujet présent sur une photo de groupe. Adieu yeux fermés et grimaces, tout le monde apparaitra sous son meilleur profil.

La Gomme audio, un outil professionnel pour transcender la clarté de votre voix

Si la Gomme magique s’occupe de corriger vos images, Google a appliqué le même principe pour sa Gomme audio. Outil habituellement réservé aux professionnels (la suite Adobe en a par exemple équipé son logiciel de montage Premiere), cette fonctionnalité exclusive aux Google Pixel 8, 8 Pro et 8a, permet de détacher votre voix du brouhaha environnant afin de la faire gagner en clarté.

Le principe est assez simple : en partant d’une vidéo enregistrée avec votre Google Pixel 8a, l’algorithme détache plusieurs bandes sonores correspondant à tout l’environnement enregistré. Cela peut correspondre au vent, à des voix en arrière-plan, à du trafic ou encore à des travaux. Une fois les différents canaux identifiés, il est possible d’en moduler le volume à l’envi pour créer l’environnement sonore qui vous convient. Besoin de détacher la voix de vos principaux interlocuteurs ? Il suffit de diminuer la fréquence des bruits d’arrière-plan. Besoin d’augmenter le chant des oiseaux dans cette petite vidéo relaxante ? Il suffit de demander à la Gomme audio de le faire aussi.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour les appels, Google propose également une fonctionnalité qui vous permettra d’améliorer leur qualité sonore. Clarté du son de l’interlocuteur améliore ainsi la voix de la personne qui vous appelle, tout en réduisant les bruits environnants, et ce, même si elle ne vous appelle pas depuis un smartphone Google Pixel.

Google vous protège aussi des appels indésirables

Il n’y a d’ailleurs pas que sur la qualité des appels de Google propose des améliorations. La détection des appels frauduleux et des spams fait un bond sur le Google Pixel 8a. Avec les nouvelles fonctionnalités de l’Assistant Google, le Google Pixel 8a filtre les appels. Votre smartphone Google peut ainsi détecter et filtrer encore plus d’appels indésirables.

Sur le reste de vos communications téléphoniques, votre Google Pixel 8a peut identifier les appels potentiellement indésirables, et surtout automatiquement demander à un interlocuteur non identifié de décliner la raison de son appel. Tout ça pour que vous ayez l’esprit tranquille.

Google Pixel 8a : le meilleur smartphone milieu de gamme boosté par l’IA

Au-delà des appels ou de la photographie, les smartphones Google Pixel proposent à l’heure actuelle l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché (le Google Pixel 8a a été noté 8/10 par la rédaction de Frandroid) et c’est encore plus vrai lorsque l’on parle d’IA. Actuellement, il n’y a aucun autre smartphone qui propose autant de fonctionnalités IA intégrées à moins de 550 euros. Ces fonctionnalités sont généralement proposées chez la concurrence sur les smartphones les plus haut de gamme et donc les plus onéreux.

Google va d’ailleurs encore plus loin avec son nouveau smartphone de milieu de gamme en garantissant sur son Google Pixel 8a de profiter de toutes les mises à jour système et de sécurité pendant les sept prochaines années. Un record pour un smartphone puisque le Google Pixel 8a pourra ainsi rester à jour jusqu’en 2031. Et si vous souhaitez sauter le pas et passer à un Google Pixel, il n’y a rien de plus facile, et on vous explique tout dans cet article pas à pas.