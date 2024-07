Tout l’électroménager dont vous rêvez est chez Dreame et il est à prix cassé pour les Prime Day

Pendant les Prime Day, Dreame fait sensiblement baisser le prix de ses meilleures références, et surprise, il n’y a pas que des aspirateurs. Tondeuses autonomes et sèche-cheveux high tech sont également parmi les produits en promotion, le tout jusqu’au 17 juillet.

Ah l’été, ce moment de l’année où le soleil brille sur vos cheveux resplendissants, la pelouse déjà sèche de votre jardin et dans votre cœur. Enfin, en théorie. Car en ce moment, la météo en a décidé autrement. Votre pelouse noyée sous les averses fait 5 m de haut, l’humidité ambiante a ôté toute dignité à votre chevelure et votre intérieur est envahi des saletés que l’on retrouve habituellement en novembre. Rassurez-vous, Dreame, grâce à ses promotions, va rapporter le soleil dans votre intérieur. Du sèche-cheveux à la tondeuse en passant par le robot laveur, le fabricant promet jusqu’à 400 euros d’économies. Attention cependant, ces réductions prendront fin le 17 juillet.

La tondeuse autonome Dreame A1 perd 400 euros et passe de 1599 à 1199 euros ;

; l’aspirateur robot Dreame X40 Ultra Complete perd 250 euros et passe de 1499 à 1249 euros ;

; le laveur balai Dreame H12 Pro perd 100 euros et passe de 399 euros à 299 euros ;

l’aspirateur balai Dreame Z30 perd 80 euros et passe de 599 à 519 euros ;



; le sèche-cheveux de Dreame Pocket perd 40 euros et passe de 159 à 119 euros ;

Le robot tondeuse Dreame A1 : une pelouse impeccablement coupée

Pensé pour les petits jardins comme les grands espaces, le robot tondeuse Dreame A1 peut assurer la tonte d’un espace allant jusqu’à 2000 m² avec un réglage de la hauteur de tonte allant de 3 à 7 cm.

Pour ceux qui souhaitent également effectuer des tontes différenciées, le robot Dreame A1 profite de quatre modes de tonte. Il peut ainsi, en fonction de la saison ou du besoin, passer sur l’intégralité du terrain, sur un parcours défini, un spot précis ou ne s’occuper que des bordures. De quoi transformer certaines parties de votre jardin en un espace favorable aux espèces sauvages.

Sur les zones à tondre, la vitesse de rotation des lames peut aller jusqu’à 2200 tours par minute, ce qui assure une coupe efficace et homogène. Son application Dreamehome (disponible sur iOS et Android) permet par ailleurs de programmer le jour et l’heure de la tonte ainsi que son parcours. Son système de détection ultra 3D OmniSense et son capteur LIDAR lui permettent de cartographier précisément votre jardin et éviter intelligemment les obstacles lors de la tonte. L’absence de câble sur la tondeuse permet par ailleurs une liberté de mouvement totale du produit dans vos espaces vert.

Enfin, le Dreame A1 est capable de rentrer à sa base si un grain se profile à l’horizon pour éviter la pluie. Une fois le beau temps revenu, il pourra retourner tondre votre pelouse à l’endroit exact où il s’était arrêté.

En ce moment, le robot tondeuse Dreame A1 voit son prix baisser de 1999 euros à 1599 euros pendant les Prime Day.

Dreame X40 Ultra Complete : tout repose sur ses petits bras (musclés)

Avec son tout dernier robot aspirateur laveur, Dreame a décidé de se démarquer de la concurrence avec un détail qui pourrait faire toute la différence : un petit bras latéral articulé permettant de se rapprocher au mieux des coins et recoins de votre maison pour rabattre efficacement la poussière vers le collecteur.

Une nouveauté qui ne se limite d’ailleurs pas qu’à la brosse à poussière, mais qui se décline aussi sur l’une des deux serpillières latérales pour nettoyer les zones habituellement inaccessibles.

Pour le reste, le Dreame X40 profite du meilleur des technologies du constructeur :

une aspiration puissante de 12 000 Pa ;

32 niveaux d’humidité applicable aux serpillières lors du nettoyage ;

nettoyage simultané des serpillières à 70°C et de la plaque de lavage ;

une application qui permet de cartographier votre logement pièce par pièce et d’adapter le nettoyage en conséquence ;

un capteur intelligent capable de détecter jusqu’à 120 objets dans votre maison pour les éviter.

Pour les Prime Day, l’aspirateur robot Dreame X40 Ultra Complete profite d’une promotion de 250 euros et voit son prix passer à 1249 euros. Mieux, pendant ces deux jours, Dreame ajoute à toute commande, un set de 24 accessoires parmi lesquels une brosse caoutchouc supplémentaire, 12 serpillières rondes, trois filtres à air et bien d’autres produits pour ne jamais vous retrouver à court d’éléments de nettoyage.

Dreame H12 Pro : un sol impeccable sans effort

Pour ceux qui apprécient de passer eux-mêmes l’aspirateur, le Dreame H12 Pro devrait trouver sa place dans votre logement. Hybride, le H12 Pro est capable d’aspirer et de laver en même temps sans effort. Grâce à son petit moteur, il permet, en effet, d’entrainer le balai sans que vous ayez à fournir le moindre effort.

Vous pourrez ainsi parcourir votre maison et éliminer résidus solide ou liquide en même temps. Mieux, le produit profite d’un système de détection de la saleté et adapte sa puissance en fonction de la densité de poussière ou de liquide présent au sol. Trois modes sont également proposés pour ajuster manuellement la puissance d’aspiration et l’adapter à la saleté de votre sol. Il profite également de brosses permettant de nettoyer les bords habituellement inaccessibles en un tournemain

Une fois le nettoyage terminé, le Dreame H12 Pro peut être reposé sur sa base de chargement et, depuis l’application, le nettoyage et le séchage des serpillières à l’air chaud peut être lancé en un clin d’œil. De quoi s’assurer qu’aucune mauvaise odeur, pathogène ou moisissure ne se développe pour sa prochaine utilisation.

En ce moment, le Dreame H12 Pro est à 519 euros au lieu de 599 euros sur Amazon.

Le Dreame Z30 ne laisse aucun répit à la poussière pendant les Prime Day

Dernier-né des aspirateurs balai du constructeur, le Dreame Z30 se démarque par sa puissance d’aspiration. Avec 310 AirWatts au compteur, il dépasse de loin la puissance que l’on retrouve sur les meilleurs produits du marché, qui dépassent difficilement les 240 AW.

Endurant, le Dreame Z30 peut nettoyer une large surface pouvant aller jusqu’à 300 m² et détecte la quantité et le type de poussière présent au sol pour adapter la puissance de son aspiration. Aucune saleté ne sera ainsi laissée au sol.

Dreame n’a d’ailleurs pas uniquement pensé aux diverses saletés, mais également aux propriétaires d’animaux de compagnie. Pour permettre à ceux dont les petits compagnons perdent massivement leurs poils en été de ne plus en trouver partout au sol, le fabricant a prévu dans son set de brosses, un petit peigne permettant le toilettage du pelage tout en douceur.

Pour le reste, le Dreame Z30 possède l’ensemble des brosses indispensables pour un intérieur impeccable : une large brosse éclairée pour détecter la saleté dans les moindres recoins, une brosse plate à main, parfaite pour les meubles ou le canapé, et une brosse à épousseter pour aller chercher la saleté dans les endroits les plus inaccessibles. Mieux, son manche flexible peut se plier pour passer sous tous les meubles, même les plus bas.

En ce moment, le Dreame Z30 est en promotion pour les Prime Day et voit son prix passer de 599 à 519 euros.

Dreame Pocket : le sèche-cheveux surpuissant qui tient dans votre poche

Poids plume (300 grammes seulement sur la balance), séchage ultra-rapide et respectueux de votre masse capillaire : ce sont les trois points qui résument le mieux le sèche-cheveux Pocket de Dreame. Avec une puissance de souffle de 110 000 tours par minute, le constructeur promet un séchage des cheveux courts en 40 secondes seulement.

Le Dreame Pocket bénéficie en outre de cinq modes de température et deux modes de débit d’air pour un séchage tout en douceur ou rapide selon votre besoin. En mode classique, la température de séchage reste par ailleurs à 57 degrés de manière constante pour un séchage efficace sans abimer le cuir chevelu. Il est enfin accompagné de deux embouts : le premier pour lisser, le second pour boucler vos cheveux. De quoi conserver une coiffure impeccable ou que vous soyez.

En ce moment, le Dreame Pocket profite de 40 euros de réduction et voit son prix passer de 159 euros à 109 euros pendant les Prime Day.