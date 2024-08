Free s’assure que ses abonnés Freebox Ultra ne manquent jamais de réseau avec cette nouveauté

Développé il y a quelques temps déjà et proposé par l’assistance technique en cas de problèmes de réseau, le Backup Internet Freebox est désormais disponible en option sur demande pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel.

La Freebox Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Backup Internet Freebox est un boîtier de secours proposé par l’assistance technique depuis maintenant un an. Lorsque le réseau est défaillant pour une raison ou une autre, cet équipement s’active automatiquement pour prendre le relais de la Freebox et permettre aux appareils du foyer de rester connecté en 4G.

Bientôt disponible pour tous les clients Freebox

Attention à ne pas confondre le Backup Internet Freebox avec le Pocket Wi-Fi du même opérateur. Le premier continue d’assurer les services de la Freebox, surtout pour ce qui est de la TV et de la téléphonie, tandis que la seconde propose seulement une connexion internet.

Free indique que les abonnés bénéficiant d’OQEE by Free conservent l’accès à leurs chaînes et services TV sur décodeur, smartphone, tablette et Smart TV grâce au Backup Internet Freebox.

Le Backup Internet // Source : Genma via X

Un réseau de secours bien pratique en attendant que les techniciens règlent les problèmes de réseau, surtout lors des journées de télétravail.

Les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel peuvent désormais souscrire à cette option sans engagement pour 4,99 euros par mois. Pour commander le boîtier, il suffit de se rendre sur son espace client, dans la rubrique « Ma Freebox », puis « Commander un Backup Freebox ».

Si l’option est pour le moment disponible que sur les abonnements Ultra et Ultra Essentiel, elle sera bientôt élargie à tous les clients Freebox. Les abonnés Freebox Pop et Freebox Révolution Light devraient donc y avoir également accès prochainement.

