Free s’assure que vous ayez toujours du réseau, même lorsque votre ligne est en panne

Free étend la disponibilité de son Backup Internet : il s'agit d'une box 4G qui vient épauler votre Freebox si votre ligne est en panne. Le mieux : vous pouvez le louer même après l'accroc.

En cas de panne de votre Freebox ou de votre ligne, Free peut vous prêter une clé 4G le temps que l’opérateur résolve le problème. Mais dans le second cas, le FAI propose dorénavant une autre option : un boîtier 4G que l’on branche directement sur sa Freebox.

Pour aller plus loin

J’ai vécu 4 mois avec de la 4G comme internet fixe… c’était pas si mal

Ligne coupée, Free a la solution : le Backup Internet

Ce boîtier est bien plus gros qu’une clé 4G et ressemble beaucoup au routeur Wi-Fi que l’on peut louer chez Free, voire à la Freebox Pop. En réalité, il ne fonctionne pas de manière autonome : il faut forcément le brancher à sa Freebox. Ainsi, si cette dernière est en panne, ce n’est pas la solution qui vous sera donnée.

L’installation semble simple et en quelques étapes. On branche le boîtier à sa Freebox, puis sur secteur, et c’est tout. Le reste de la configuration semble automatique.

Selon le blogueur Genma, le débit montant maximal serait de 25 Mo/s, et le Backup Internet conserve les paramètres de sa Freebox et offre une IPV4 full stack. Il confie d’ailleurs que le câble Ethernet fourni est assez long pour placer cette antenne dans des conditions optimales de réception (près d’une fenêtre par exemple).

Tous les abonnés vont pouvoir en profiter, à 4,99 € par mois

C’est le site spécialisé Univers Freebox qui rapporte l’extension de la disponibilité du Backup Internet. Désormais, il n’y a pas que les zones Free Proxi qui sont concernées. Free Proxi est un service client « de proximité » développé par Free depuis près d’un an. L’idée : c’est la personne que vous appelez qui vient vous dépanner. En cas de coupure de ligne, elle peut vous laisser un boîtier 4G Backup Internet gratuitement. Les abonnés peuvent même le conserver au tarif de 4,99 par mois.

Même dans les zones non couvertes par Free Proxi, donc chez la très grande majorité des abonnés, on pourra profiter du Backup Internet en passant par le SAV. Free a d’ailleurs confié à Univers Freebox réfléchir à rendre le boîtier disponible directement depuis la boutique dans l’espace abonné. Et pour cela, pas besoin d’avoir un problème de ligne. Néanmoins, il semble impossible pour le moment de se rendre en boutique Free.