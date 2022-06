J’ai vécu 4 mois avec de la 4G comme internet fixe… c’était pas si mal

Je devais passer 2 semaines sans internet fixe, je me suis retrouvé en 4G pendant 4 mois. De quoi me rendre compte que ce n'est pas si horrible...

Après mon déménagement, des déboires avec Orange m’ont empêché d’être raccordé à la fibre pendant 4 mois complets. De quoi me faire découvrir la vie en 4G, vérifier l’expérience vécue par Omar en 2017 (30 jours avec 40 Go de 4G pour seule connexion) et me rendre compte que les problèmes rencontrés n’étaient pas forcément ceux auxquels j’avais pensé.

Une clé 4G à la place de la fibre

Pour me permettre de patienter plus facilement durant les 3 semaines qui devaient initialement me séparer de mon raccordement, Orange m’a procuré une clé 4G ainsi qu’une carte SIM avec 200 Go de data. Je vous passe les circonvolutions en boutique pour m’expliquer que Sosh (sur mon téléphone) et Orange (pour ma fibre) ne sont pas les mêmes entités… mais qu’ils peuvent me créditer les 200 Go directement sur mon téléphone si je préfère.

Cette clé 4G — qui utilise encore un format micro-SIM pour vous donner une idée de son âge — m’aura finalement servi 4 mois avec de nombreux rechargements de data à coup de 200 Go et, en soi, j’ai été étonné de constater à quel point c’est efficace pour un usage léger. Que ce soit pour travailler, tenir des visioconférences ou regarder Netflix, je n’ai jamais ressenti de réelle limitation de débit ou autre, si ce n’est qu’il me fallait régulièrement garder un œil sur ma consommation et demander une recharge lorsque j’atteignais la limite.

Un œil sur le compteur

Cette limite s’est d’ailleurs montré un frein à mon usage à de multiples reprises. Jouer en réseau ? Plutôt éviter. Tenter le cloud gaming ? Même pas en rêve. Télécharger des jeux du Xbox Game Pass ? Seulement s’ils ne sont pas très lourds. J’ai d’ailleurs eu la mauvaise surprise de constater que toute ma suite Adobe (Photoshop, Lightroom…) s’était mise à jour en tâche de fond, me faisant dépasser ma limite et m’obligeant à passer en partage de connexion depuis mon téléphone pendant une journée, le temps que mes 200 Go soient rechargés.

Au bout des quatre mois, je restreignais même mon usage de Netflix pour ne pas avoir à contacter Orange trop souvent. Un mal pour un bien, j’ai pu faire baisser ma pile de livres à lire…

Mon plus gros souci a finalement été l’absence de routeur. Une vieille clé 4G est suffisante pour partager la connexion avec un ordinateur et un téléviseur connecté, mais dès lors qu’il faut gérer un réseau domestique, c’est une autre histoire. Ne serait-ce qu’un pont Philips Hue se connecte obligatoirement en Ethernet, port qui n’existe pas sur le vieux dongle Alcatel prêté par mon futur ex-FAI. Toutes mes ampoules ont donc gardé la dernière configuration donnée avant mon déménagement, heureusement que j’avais anticipé le coup.

En conclusion, si votre réseau 4G est de bonne qualité comme il l’est chez Orange en région parisienne, l’utiliser comme connexion principale est tout à fait possible, mais nécessite de souscrire à un forfait illimité si possible. De plus, dans le cas où vous auriez un réseau local important à gérer, un routeur 4G, voire 5G pourrait devenir indispensable. Autant dire que ça peut remplacer un ADSL, mais que si vous avez accès à la fibre la question ne se pose même pas.

Les meilleurs forfaits 5G SFR Forfait Mobile 5G – 140 Go Appels illimités 140 Go 2979 sites 5G 3,5 GHz

3465 sites 5G/4G partagé Pendant 12 mois 21€ 33€ Découvrir Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 130 Go Appels illimités 130 Go 2805 sites 5G 3,5 GHz

6676 sites 5G/4G partagé 24,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 80 Go 6 jours Appels illimités 80 Go 2979 sites 5G 3,5 GHz

3465 sites 5G/4G partagé 14€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.