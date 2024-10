Lenovo veut vous prendre par les sentiments avec cet assistant pas comme les autres

Lenovo a présenté lors d’une conférence de presse son modèle d’assistant domestique pouvant rivaliser avec l’Echo d’Amazon. Le Lenovo « AI Buddy » se distingue en jouant la carte des émotions pour améliorer son interaction avec l’utilisateur.

Concept du compagnon IA de Lenovo // Source : Lenovo

Le salon TechWorld 2024 donne l’occasion à Lenovo de présenter plusieurs prototypes dont le « AI Buddy » un assistant domestique semblable à l’Echo d’Amazon, à ceci près qu’il semblerait pouvoir communiquer visuellement avec ses utilisateurs.

Ce que l’on sait

Le prototype du Lenovo « AI Buddy » dispose de ports USB-A, USB-C ainsi que d’une prise casque sur sa base. Il intègre un écran rond qui permet à priori d’afficher des informations de bases telles que l’heure, la météo, de la musique ou encore des photos. Ce qui capte notre attention, ce sont ces yeux similaires à ceux d’Eve dans Wall-E.

Meta aux commandes

GizmoChina nous apprend que ces yeux animés peuvent représenter différents émojis pour simuler des émotions via IA et améliorer notre interaction avec l’objet. Au fur et à mesure de son utilisation, « AI Buddy » devrait s’adapter à nos habitudes pour proposer des réponses plus adaptées.

Pour répondre à ces sollicitations, Lenovo s’est entourée de Meta et de son IA Llama qui équipera l’assistant. Grâce à cette intégration, Lenovo veut créer une expérience utilisateur plus naturelle et plus adaptative.

Actuellement à l’état de concept, il reste à voir comment cet assistant trouvera une place sur ce marché malgré son regard plein de vie.