Samsung Galaxy S, Note, Watch, Buds : le guide ultime de l’écosystème connecté de la marque

Avec une dizaine de smartphones et d’appareils connectés qui sortent chaque année sous sa marque Galaxy, il est parfois difficile de s’y retrouver dans le monde de Samsung. Si vous avez besoin de repères et que vous êtes à la recherche d’un bon produit de la marque coréenne, vous êtes à la bonne adresse.

Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy A50, A70, A40, Galaxy Watch Active… Samsung n’a pas chômé cette année, au point même que l’on peut parfois être perdu entre toutes ces gammes et tous ces appareils. Il est temps de faire le point, entre smartphones, tablette, montre ou encore écouteur. Si vous voulez connaître les principaux produits de Samsung sortis ces derniers mois, suivez le guide !

Quels sont les principaux smartphones de Samsung actuellement ?

Du côté de la téléphonie, Samsung propose actuellement trois gammes d’appareils bien distincts. Il s’agit des gammes Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy A.

Les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+

On commence par la gamme la plus connue de Samsung, les Galaxy S. Il s’agit des terminaux haut de gamme de Samsung, chaque nouvelle itération sort généralement au printemps et embarque ce qu’il se fait de mieux dans le monde du smartphone. Cette année, Samsung a sorti trois Galaxy S10.

Le Galaxy S10

Il s’agit de la valeur sûre de Samsung. Si vous êtes à la recherche d’un produit qui soit à la fois beau, bon en photo, doté d’un bel écran et performant, n’allez pas plus loin, c’est le Galaxy S10 qu’il vous faut. Cette année, le constructeur coréen a entièrement revu le design de son flagship avec une coque en verre de toute beauté dont la prise en main est tout simplement parfaite. Son écran, de 6,1 pouces avec ses bordures incurvées, ne comporte aucune encoche visible. Et pour cause, Samsung l’a percé pour y insérer la caméra frontale. Plus discret et définitivement plus futuriste que chez la concurrence.

À cet excellent design s’ajoute un triple capteur photo très polyvalent. Il est composé d’un grand-angle principal de 12 Mégapixels, d’un zoom 2x de 12 Mégapixels et un ultra grand angle de 16 Mégapixels. Concrètement, il est capable de prendre d’excellentes photos et ce quelle que soit la luminosité. Il dispose en plus d’une caméra avec un zoom 2x sans perte et son ultra grand angle permet de prendre de superbes clichés de paysages, mais aussi de produire des effets intéressants.

Ajoutons à cela une fiche technique musclée avec une puce Exynos de dernière génération, 8 Go de RAM, un espace de stockage de base de 128 Go (qu’il est possible d’étendre à l’aide d’une carte micro-SD) et une batterie de 3400 mAh qui lui permet de tenir aisément une journée sans avoir à le recharger. Cette batterie est intéressante à plus d’un titre, puisqu’elle supporte la charge rapide, mais aussi la charge sans-fil et le partage d’énergie sans-fil. Ce qui signifie que le Galaxy S10 est capable de charger sans-fil un appareil compatible.

Ni trop grand, ni trop petit et bon dans tous les domaines, le Galaxy S10 est aujourd’hui l’un des meilleurs smartphones haut de gamme disponibles sur le marché.

Le Galaxy S10+

Pour résumer, le Galaxy S10+, c’est un Galaxy S10 plus grand et avec une meilleure autonomie. Son écran passe à 6,4 pouces et comporte deux poinçons pour les deux caméras frontales. Le téléphone est donc plus grand et plus imposant que le Galaxy S10, mais il se prête également mieux à la consultation de contenu sur l’écran, que ce soit de simples sites web ou des vidéos.

Deuxième différence importante : sa batterie est de 4100 mAh, contre 3400 mAh pour le Galaxy S10. Ce n’est pas rien : comptez une demi-journée d’utilisation supplémentaire en usage classique. Pour le reste, ce sont les mêmes composants, le même appareil photo et la même connectique (prise jack, USB C) que sur son petit frère.

Le Galaxy S10e

La version S10e est une nouveauté dans la gamme cette année. Il s’agit d’une version réduite — mais aussi moins chère — du Galaxy S10. Cette différence de taille se trouve principalement au niveau de l’écran, dont la diagonale descend à 5,8 pouces. En un mot : le Galaxy S10e se destine à ceux qui veulent un smartphone compact et qui ne supportent pas la mode actuelle des smartphones trop grands. Samsung est parvenu ici à trouver la bonne formule d’un smartphone compact sans toucher au design élégant de base du Galaxy S10.

On trouve également quelques différences avec le Galaxy S10. Son capteur d’empreinte n’est plus situé sous l’écran mais sur la tranche, intégré au bouton de veille. Son appareil photo est composé de deux capteurs : un duo de 12 + 16 mégapixels. En fait le même capteur principal et le même capteur ultra grand-angle que le Galaxy S10.

Une version réduite donc, sauf en ce qui concerne la fiche technique (puce, RAM et espace de stockage), identique en tout point à celle du Galaxy S10.

Les Galaxy Note 10 et Note 10+

La gamme Galaxy Note est l’autre gamme premium de Samsung. Pas question de compromis avec la taille ici. Les Note sont de grands appareils, orientés vers la productivité — d’où la présence d’un stylet très précis — et la consommation de contenu. Si vous recherchez un grand smartphone, c’est vers cette gamme qu’il faut se tourner.

Le Galaxy Note 10+

Écran de 6,8 pouces, dimensions généreuses (77,2 × 162,3 × 7,9 mm), poids important (196 grammes) : on ne blaguait pas en affirmant que le Galaxy Note 10+ est un smartphone qui en impose. Pour autant, Samsung a parfaitement maîtrisé le design de son appareil. Avec ses tranches arrondies et sa coque en verre, c’est un appareil qui respire le luxe et qui tient parfaitement en main. Avec sa caméra frontale poinçonnée directement dans la partie supérieure de l’écran, c’est aussi un très beau smartphone.

Comme tous les Galaxy Note, il bénéficie évidemment d’un stylet S Pen, inséré dans la tranche inférieure du téléphone. Il est extrêmement précis, au point qu’il est possible de prendre des notes manuscrites sur le grand écran du Galaxy Note 10+. Son intégration logicielle est d’ailleurs vraiment bien pensée puisqu’il est ensuite possible de transformer ces notes manuscrites en un fichier texte.

Pour le reste, le Galaxy Note 10+ embarque absolument tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme : une fiche technique à toute épreuve, stockage opulent (256 Go, de base !), et quatre capteurs photo. Le module photo se compose d’un capteur principal de 12 mégapixels dont l’objectif profite d’une ouverture variant entre f/1.5 et f/2.2, d’un ultra grand angle à 123 degrés de 16 mégapixels, un téléobjectif 2x (de 12 mégapixels et enfin, un quatrième capteur TOF (time of flight) qui permet surtout de gérer la profondeur sur le mode Portrait.

En deux mots : le Galaxy Note 10+ est sans conteste le smartphone le plus complet qui existe à ce jour sur Android.

Le Galaxy Note 10

Trop imposant le Galaxy Note 10+ ? Samsung est conscient qu’un tel format ne peut pas plaire à tout le monde. C’est pourquoi il a sorti parallèlement une version un peu plus compacte : le Galaxy Note 10. La principale différence provient de sa taille. Son écran fait 6,3 pouces et ses dimensions sont plus contenues (71,8 × 151 × 7,9 mm). Mais il embarque toujours le stylet S Pen avec les mêmes fonctionnalités logicielles.

Les autres différences sont mineures. Le Galaxy Note 10 embarque une batterie un peu plus petite, son appareil photo ne dispose pas du capteur TOF et il ne possède pas de slot carte microSD. C’est tout. Car pour le reste il dispose des mêmes arguments techniques et esthétiques que son grand frère.

Les Samsung Galaxy A

La gamme A de Samsung correspond au milieu de gamme de la marque. Ce sont des appareils plus accessibles que les Galaxy S et Note, mais certain bénéficient tout de même de leurs meilleures fonctionnalités : capteur d’empreintes sous l’écran, écran borderless, double ou triple capteur photo, etc. Voici les Galaxy A qui sont sortis cette année.

Samsung Galaxy A80 : c’est le seul smartphone de Samsung avec un appareil photo rotatif

Samsung Galaxy A70 : un grand smartphone doté d’un écran de 6,7 pouces

Samsung Galaxy A50 : le smartphone de milieu de gamme de référence chez Samsung avec son triple capteur photo et son écran de 6,4 pouces

Samsung Galaxy A40 : un smartphone performant et compact avec son écran de 5,9 pouces

Samsung Galaxy A20e : pour ceux qui aiment les smartphones qui tiennent dans le creux de la main

Samsung Galaxy A10 : le meilleur photophone à petit prix

Les produits connectés

Samsung a sorti cette année une paire d’écouteurs sans-fil, les Galaxy Buds et une très jolie montre connectée, la Galaxy Watch Active2.

Les Galaxy Buds

Voici les écouteurs sans-fil de Samsung. Ils sont petits, légers et surtout bien plus discrets que la concurrence. Samsung a beaucoup travaillé sur le boitier de recharge, à la fois beau et peu encombrant. Et puis surtout, les Galaxy Buds sont des écouteurs dotés d’une très bonne autonomie : environ 6 heures sans avoir besoin de les recharger.

Ils ont également l’avantage de s’inscrire parfaitement dans l’écosystème de Samsung. Il suffit par exemple de les allumer pour qu’un smartphone Samsung les repère automatiquement et commence la séquence d’appairage. De la même façon, il est possible de charger le boitier directement sur le Galaxy S10 ou Note 10 en utilisant la fonction de partage d’énergie.

Enfin, dernier avantage non négligeable des Galaxy Buds offrent son finement ajusté par AKG. La réputation de la marque en matière audio n’est plus à faire. Les Galaxy Buds arrivent ainsi à proposer la meilleure qualité sonore de leur segment.

La Galaxy Watch Active2

Depuis quelques années, Samsung s’est fait une véritable réputation dans le domaine des montres connectées. Les différentes Galaxy Watch ont démontré que le coréen savait rendre les montres connectées jolies tout en soignant leur interface. Cette Galaxy Watch Active2 vient concrétiser plusieurs années de pratique de la part de Samsung.

C’est une belle montre ronde, dotée d’un écran AMOLED de 1,2 ou 1,4 pouce. Contrairement aux montres connectées de première génération, elle est petite et relativement discrète. Surtout, elle conviendra à tous les styles en abandonnant le design très “sportif” du modèle précédent.

En revanche, le côté sportif de la précédente Samsung Galaxy Watch Active est conservé d’un point de vue des fonctionnalités grâce à une flopée de capteurs. D’abord, elle intègre une puce GPS qui permet de visualiser le parcours d’un footing sans que la montre soit connectée à un smartphone. Une fois l’effort terminé, le cardiofréquencemètre embarqué mesure le rythme cardiaque.

Enfin, Samsung maîtrise parfaitement l’aspect logiciel grâce à son propre système TizenOS et l’excellente interface OneUI, qui est particulièrement fluide à l’usage. D’autre part, la navigation est facilitée grâce à la lunette rotative numérique, une surface tactile qui recouvre les bordures de la montre. Les notifications apparaissent clairement sur l’écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, qui émet également une petite vibration lors de leur réception.

Les Tablettes

Samsung est l’une des rares marques importante à proposer des tablette dans le monde Android. Le Coréen propose ne se repose pas sur ses lauriers et continue d’innover avec d’excellent produits sur plusieurs gammes de prix.

La Galaxy Tab S6

La Samsung Galaxy Tab S6 est la meilleure tablette Android disponible sur le marché. Déjà parce qu’elle propose un écran Super AMOLED de 10,5 pouces somptueux : il est lumineux, compatible avec la norme HDR10+ et la température des couleurs est excellente. Des caractéristiques qui en font un appareil de choix pour regarder films et séries.

Mais ne considérez pas la Galaxy Tab S6 comme un simple écran pour consommer du contenu. Avec son processeur à huit cœurs Snapdragon 855, elle propose les mêmes performances que les meilleurs smartphones du moment. Elle peut donc faire tourner tous les jeux gourmands du moment, sans sourciller.

Enfin, la Galaxy Tab S6 est aussi un excellent outil de travail. Elle est livrée avec un son S Pen, qui se fixe au dos l’appareil grâce à un aimant. Ce même emplacement charge également l’accessoire. Avec celui-ci, gribouillez vos notes en quelques instants, ajoutez des remarques sur un document, et bien d’autres choses.

Les autres tablettes de Samsung

La Samsung Galaxy Tab S6 est la tablette la plus premium de la marque. D’autres modèles sont disponibles, à des prix plus accessibles.

Connected+ : l’écosystème Samsung à l’unisson

On l’a compris, Samsung propose donc des produits très divers. La force de la marque coréenne est d’arriver à faire fonctionner tous ses produits ensemble grâce à sa solution logicielle Connected+. Du Galaxy S10 à la Tab S6 en passant par les Galaxy Buds, ils se parlent tous habilement pour ne faire qu’un.

L’exemple le plus parlant est sans doute la possibilité de répondre à un appel arrivant sur votre téléphone depuis votre tablette et directement discuter dessus. Plutôt pratique lorsque l’on surfe sur sa tablette, pas besoin d’aller ne pas avoir à aller chercher son téléphone posé sur la table où ailleurs.

Dans le même ordre d’idée, il est également possible d’écrire des SMS en dictant directement le texte dans ses écouteurs. L’intelligence artificielle Bixby, entre ici en jeu pour interpréter votre voix, mais aussi lire les SMS reçus directement dans vos écouteurs. Cela sera notamment d’un grand secours lorsque vous avez les mains prises. Si vous préférez les lettres à la parole, les SMS seront également bien évidemment disponibles sur la Galaxy Watch.

Outre ces intégrations logicielles, le matériel est également parfaitement intégré dans cette logique d’écosystème. Ce n’est pas un hasard que les Galaxy Buds soient compatibles avec la recharge sans-fil et que les Galaxy S10 proposent du partage d’énergie sans-fil. Il suffit de poser les premiers sur le second pour redonner du pep’s à la batterie des écouteurs.

L’appairage a également un petit quelque chose de magique. Les écouteurs Bluetooth sont bien souvent difficiles à paramétrer. Il faut souvent se rendre dans des menus, rester appuyé longtemps sur des boutons sans savoir exactement combien de temps. Lors du premier appairage, il suffit d’ouvrir le boitier des Galaxy Buds à côté de son téléphone… et c’est tout. Les deux communiquent désormais. C’est d’une facilité déconcertante.

Les offres Samsung

La bonne nouvelle est qu’il est en ce moment possible de de faire vos premiers deuxièmes pas dans l’écosystème de Samsung à moindre prix. Sur sa boutique en ligne, la marque propose de nombreuses promotions.

Samsung Galaxy Note 10 et 10+ : jusqu’à 105 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus reprise

Jusqu’au 31 décembre, Samsung propose une remise immédiate de 105 euros sur le modèle 512 Go du Galaxy Note 10+. Par ailleurs, toute la gamme profite en ce moment d’un bonus de reprise de 100 euros. Autrement dit, si vous retournez votre ancien smartphone (presque toutes les marques à la mode sont éligibles) au moment de l’achat, vous récupérer — au minimum — 100 euros. En fonction de terminal repris et de son état, vous pourrez profiter d’une remise allant jusqu’à 475 euros. Ajoutez la remise immédiate et vous pouvez économise jusqu’à 580 euros sur votre Note 10+.

Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ : jusqu’à 180 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus reprise

D’une façon similaire et jusqu’au 31 décembre toute la gamme Galaxy S10 profite d’une remise immédiate, allant jusqu’à 180 euros pour le Galaxy S10+, ainsi que du bonus reprise de 100 euros, peu importe le modèle de Galaxy choisi. Vous pouvez ainsi économiser, au minimum, 280 euros sur le Galaxy S10+ et probablement bien plus si votre smartphone est en bon état.

Samsung Galaxy Watch Active2 : jusqu’à 50 euros d’ODR

Si vous avez déjà un smartphone Samsung et que vous souhaitez ajouter une pièce à l’écosystème la Galaxy Watch Active2 profite d’une offre de remboursement de 50 euros sur le modèle de Acier, et de 30 euros sur le modèle alu. L’offre est valable jusqu’au 7 janvier 2020. Le modèle acier 40 mm tombe ainsi à 259 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 : les Galaxy Buds à 49 euros + accessoires à prix réduit

Enfin, pour tout achat d’une Galaxy Tab S6, les Galaxy Buds sont proposé à 49 euros seulement. C’est une excellente façon d’accompagner votre tablette de très bon écouteurs, surtout si vous comptez regarder des vidéo dans votre lit pendant que votre moitié dors à côté. La protection est également à prix réduit : 10 euros seulement.