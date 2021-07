Ces écouteurs à réduction de bruit analysent votre posture et votre rythme cardiaque

Amazfit a lancé de nouveaux écouteurs sans fil, les PowerBuds Pro. Dotés d'une fonction de réduction de bruit, ils peuvent aussi mesurer le rythme cardiaque et analyser votre posture.

Surtout connue pour ses montres connectées, la marque chinoise Amazfit a annoncé cette semaine une paire d’écouteurs sans fil aux fonctionnalités pour le moins originales, les Amazfit PowerBuds Pro — à ne pas confondre avec les Beats PowerBeats Pro.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Si le constructeur chinois était jusqu’à présent réputé pour ses montres et traqueurs d’activité sportive, ce n’est toutefois pas sans raison qu’Amazfit a lancé des écouteurs sans fil. Il faut dire qu’ils se distinguent de la concurrence en intégrant un capteur de rythme cardiaque, permettant ainsi de mesurer le pouls des utilisateurs pendant leurs sessions sportives.

Des écouteurs dédiés au suivi d’activité

Cette fonctionnalité n’est toutefois pas complètement inédite sur des écouteurs true wireless. Les premiers écouteurs de ce type lancés par Samsung, les Gear IconX, proposaient eux aussi un suivi du rythme cardiaque en continu. C’est également le cas des écouteurs de Jabra dédiés au sport, comme les Jabra Elite Sport. Là où Amazfit innove avec ses PowerBuds Pro, c’est au niveau de l’analyse de la posture. Ils sont en effet capables, en fonction de leur position dans l’oreille, de mesurer la position de l’utilisateur et l’angle des vertèbres cervicales. Pratique par exemple pour s’entraîner à avoir un bon port de tête.

En plus de ces fonctionnalités dédiées au sport ou à la santé, les Amazfit PowerBuds Pro sont certifiés IP55, ce qui assure une étanchéité à la pluie et à la transpiration. Côté audio, les écouteurs sont dotés d’un égaliseur adaptatif, mais également d’une réduction de bruit active permettant de supprimer les sons jusqu’à 35 dB et d’un mode transparent. Amazfit ne précise cependant pas la taille du transducteur intégré, pas plus que la nature des codecs audio Bluetooth compatibles.

Pour l’autonomie, les écouteurs en eux-mêmes peuvent fonctionner jusqu’à 9h sans réduction de bruit, et jusqu’à 5h45 avec réduction de bruit. Le boîtier de recharge permet quant à lui de monter cette autonomie jusqu’à 19 ou 30 h en fonction de l’activation de la réduction de bruit.

Les écouteurs Amazfit PowerBuds Pro sont pour l’instant disponibles en précommande au prix de 129,90 euros. Les premières livraisons sont attendues pour le 27 juillet.