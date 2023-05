Amazon Prime vidéo en juin 2023 : films, séries exclusives et Roland-Garros

Les films, spectacles, sports et documentaires de juin

Prime Video vient de mettre à jour son catalogue pour le mois de juin 2023. Au programme : films, séries, contenus jeunesse et surtout la diffusion en direct du tournoi de Roland-Garros.

Amazon Prime Video est le premier service de VOD à mettre en avant son catalogue de films et de séries du mois de juin 2023. Les abonnées auront notamment droit à du nouveau contenu pour le Pass Warner, à de nouvelles saisons sur des séries exclusives, de nouveaux films produits par Amazon, mais également à la diffusion en direct des plus gros matchs du tournoi de Roland-Garros en début de mois.

Roland-Garros en direct pour tous les abonnés Prime

Pour la troisième année consécutive, le tournoi international de tennis de Roland-Garros sera diffusé sur Prime Video avec plus de 100 heures de contenu. Ce n’est pas une exclusivité totale puisque le tournoi sera aussi diffusé sur France Télévision (France 2, France 3 et France 4). Prime Video possède néanmoins l’exclusivité sur les Night Sessions : les favoris du tournoi s’affrontent dès le début de soirée, sous les projecteurs du court Philippe Chatrier. Le tournoi a déjà lieu en ce moment même et se poursuivra jusqu’au dimanche 11 juin, date de la finale.

Notez que vous pouvez gratuitement en profiter en souscrivant à un abonnement Prime Video avec un essai de 30 jours.

Les séries ajoutées en juin 2023

Deadloch

Nouvelle série lancée par Amazon, c’est le 2 juin que débarquera Deadloch, une série d’enquête dans laquelle deux détectives très différents sont réunis pour résoudre une affaire de meurtre sur une plage ; un synopsis qui n’est pas sans rappeler la série Broadchurch. L’enquête va mettre en avant trois détectives que tout oppose alors que la ville se prépare à lancer ses festivités annuelles, le trio va devoir mettre ses différences de côté et collaborer pour trouver le tueur.

1ᵉʳ juin : Legacies (saison 4) New Amsterdam (saison 3) Chicago Med (saison 6) Chicago Fire (saison 9)

2 juin : Deadloch (saison 1) With love (saison 2)

9 juin : The lake (saison 2)

15 juin : Le monde incroyable de Gumball (saison 2)

16 juin : Colin From Accounts (saison 1) The Grand Tour (saison 5)

23 juin : I’m a Virgo (saison 1)

30 juin : Jack Ryan (saison 4)



Les films, spectacles, sports et documentaires ajoutés en juin 2023