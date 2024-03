Gros changement chez Amazon : fini les 30 jours de réflexion pour les retours d’appareils électroniques

Amazon a annoncé une modification de sa politique de retour pour les appareils électroniques. Cette nouvelle règle s'appliquera à partir du 25 avril en Europe et au Royaume-Uni, et donc également en France. Il y a quelques exceptions.

Mauvaise nouvelle pour les acheteurs compulsifs (dont je fais partie) et les indécis : Amazon a décidé de réduire drastiquement le délai de retour de nombreux produits électroniques. Désormais, les clients n’auront plus que 14 jours pour se rétracter, contre 30 auparavant.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go - 140 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 10.99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17.99€ 5G offerte Découvrir Tous les forfaits mobile

Une politique de retour plus stricte

Finies les 30 jours de réflexion : Amazon a annoncé mercredi, dans un e-mail que nous avons pu consulter, à ses vendeurs de la marketplace que le délai de retour de nombreuses marchandises allait être réduit de moitié. Les clients devront donc bientôt restituer les appareils électroniques tels que les PC portables, les cartes graphiques, les smartphones, les manettes de jeu, les appareils photo, les routeurs et les accessoires au plus tard au bout de deux semaines.

Cette nouvelle règle s’applique également aux jeux vidéo, aux films Blu-ray, aux CD de musique et aux fournitures de bureau. Par contre, Amazon n’est pas obligé de les reprendre si ces produits ont été ouverts, contrairement aux produits tech qui peuvent être ouverts et remballés proprement.

La nouvelle politique de retour devrait s’appliquer à partir du 25 avril en Europe et au Royaume-Uni, et donc également en France.

Quelques exceptions à la règle

Il y a tout de même quelques exceptions à cette nouvelle politique de retour : les téléviseurs, les box TV, les liseuses et les tablettes de la série Fire d’Amazon restent soumis à un délai de retour de 30 jours.

C’est vrai que 30 jours, c’était généreux, la nouvelle règle colle justement au minimum légal requis, qui est de 14 jours. En réduisant le délai de retour, Amazon va sans doute réaliser d’importantes économies.

Cette décision va cependant décevoir les clients habitués à la politique de retour généreuse d’Amazon. Il faudra désormais être plus réactif et plus sûr de son achat lorsque l’on commande des produits électroniques sur la plateforme.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25.99€ 2 mois offerts Découvrir Toutes les box internet