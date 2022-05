AOC dévoile l’AGON AG274QZM : un écran miniLED à 240 Hz et HDR 1000

La marque chinoise AOC dévoile un nouveau moniteur doté d'une dalle miniLED. Sur le papier, les performances annoncées sont impressionnantes.

Le miniLED s’impose au côté de l’Oled ou du QD-Oled comme une technologie qu’il faut surveiller avec attention. Si le QD-Oled nous a convaincus après notre premier essai chez Alienware, le cas du miniLED est un peu plus contrasté. C’est la technologie utilisée pour l’un des meilleurs écrans que l’on ait vus à date sur un PC portable, mais notre avis est un peu plus mitigé sur des moniteurs PC chez Samsung ou AOC.

C’est justement ce dernier qui revient au front avec un nouveau moniteur miniLED au nom charmant : l’AOC Agon AG274QZM. Il prend très logiquement la succession de l’AG274QXM, avec de nouvelles promesses et un prix en hausse.

Performance gaming et un visuel bluffant

Sur le papier, les promesses de ce nouveau moniteur sont fortes. On parle ainsi d’un taux de rafraichissement à 240 Hz avec un taux de réponse de 1 ms GtG seulement et une compatibilité Nvidia G-Sync pour finir de convaincre les joueurs. Mais au-delà du seul usage jeu vidéo, c’est aussi un écran qui devrait en mettre plein les yeux dans les jeux ambitieux visuellement ou dans les films et séries grâce à une certification Vesa DisplayHDR1000. AOC promet même un pic de luminosité à 1200 nits permis grâce à la technologie miniLED et ses 576 zones de gradation.

Source : AOC Source : AOC Source : AOC Source : AOC

L’écran de 27 pouces IPS propose aussi une définition de 2560 x 1440 pixels ce qui devrait offrir une densité de pixel suffisant sur cette diagonale. Côté connectique, on retrouve deux ports HDMI, deux ports DisplayPort, un hub USB 3.2 à 4 ports et un port USB-C capable de charger un PC jusqu’à 65W. Le moniteur intègre également un KVM pour changer la source du hub USB dynamiquement. De quoi permettre de faire basculer automatiquement votre clavier et votre souris entre un PC de bureau et un PC portable. Plutôt pratique.

Prix en hausse

AOC annonce un lancement au mois de juin 2022 à un tarif indicatif de 1299,90 euros. C’est un prix en nette augmentation puisque l’on trouvait son prédécesseur, l’AOC Agon ag274qxm à 1049 euros.

