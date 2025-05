À -50 %, cet écran PC gamer incurvé de 27″(280 Hz et 0,3 ms) est le super deal à saisir à la fin des French Days

Avis aux gameurs en quête d’un écran performant et abordable : le C27G4ZXE d’AOC, avec FHD 27 », 280 Hz, 1ms, est actuellement en promotion durant les French Days. Particulièrement efficace, l’écran passe de 219 euros à 104 euros sur Amazon.

Au fil des années, AOC a su se faire une image de marque sérieuse sur le marché des accessoires gaming abordables. Elle n’a de cesse prouvée que « bon marché » ne voulait pas dire « mauvaise qualité ». Et le C27G4ZXE en est la preuve. Avec sa dalle FHD de 27 pouces, son taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse quasi instantané, il coche toutes les cases du moniteur taillé pour le combat. Mais il devient encore plus intéressant durant les French Days, avec une ristourne de plus de 100 euros sur Amazon.

L’AOC C27G4ZXE en trois points forts :

Fluidité extrême garantie grâce à ses 280 Hz

Immersion assurée grâce à son format incurvé

Confort visuel optimisé

Au lieu de 219 euros, l’AOC C27G4ZXE est aujourd’hui disponible en promotion à 104 euros sur Amazon, avec le code MAR25.

Vitesse et fluidité pour les gamers exigeants

Conçue pour offrir une expérience de jeu ultra-fluide, l’AOC C27G4ZXE profite d’un taux de rafraîchissement impressionnant de 280 Hz et d’un temps de réponse de 0,3 ms. Ces caractéristiques permettent des transitions d’images rapides et sans flou, idéales pour les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte. De plus, la technologie Adaptive Sync assure une synchronisation parfaite entre la carte graphique et le moniteur, essentielle pour les joueurs exigeants.

Doté d’une dalle incurvée, ce moniteur enveloppe votre champ de vision pour une immersion renforcée. La résolution Full HD (1920 x 1080) garantit des images nettes, tandis que la compatibilité HDR10 offre des contrastes améliorés et des couleurs plus vives, rendant chaque scène plus réaliste.

Design ergonomique et connectivité complète

Côté design, AOC mise plutôt sur des lignes sobres et élégantes. On est loin des excès lumineux chéris par d’autres constructeurs. De quoi permettre au C27G4ZXE de s’intégrer parfaitement dans un intérieur moderne et classe. Doté d’un support ergonomique inclinable, l’angle de vision de l’écran peut être ajusté pour un confort optimal lors de longues sessions de jeu.

Côté connectivité, ce moniteur est équipé de deux ports HDMI 2.0 et d’un port DisplayPort 1.4, offrant une compatibilité étendue avec divers appareils. De plus, les technologies Flicker-Free et Low Blue Light réduisent la fatigue oculaire, vous permettant de jouer plus longtemps sans inconfort.

Afin de comparer ce moniteur avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gaming du moment.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.