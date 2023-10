Apple dévoile le nouvel iMac M3 : une révolution intérieure

La conférence d'Apple du 30 octobre, teintée d'une ambiance halloweenesque, a été le théâtre d'une annonce attendue : l'arrivée du nouvel iMac M3. Après deux ans d'attente et de stagnation, l'ordinateur tout-en-un de la marque à la pomme se renouvelle enfin, abandonnant sa puce M1 pour la toute nouvelle et plus puissante puce M3. Ce changement promet de doubler la vitesse de traitement, d’après les affirmations d'Apple.

Un look qui ne change pas, mais un cœur qui bat plus fort

Vu de l’extérieur, le nouvel iMac n’a pas changé d’un poil : il a toujours son design sympa, compact et coloré, avec son écran Retina de 24 pouces. Et franchement, même en 2023, il n’a pas pris une ride ! Par contre, à l’intérieur, c’est une toute autre histoire. On passe à la puce M3, disponible en deux versions : une avec un CPU de 8 cœurs et une autre avec un CPU de 10 cœurs. Et en prime, on peut monter jusqu’à 24 Go de RAM.

Que vous ayez juste besoin de surfer sur le web, de développer des applis ou de monter des vidéos en 4K, il devrait tout sans broncher. Apple nous dit qu’il est 30 % plus rapide pour ouvrir des applis comme Safari ou Excel. Avec la puce M3, on oublie les anciens modèles avec les puces Intel et on dit bonjour à un iMac qui peut vraiment servir à tout le monde. La puce M3 devrait donc marquer une rupture significative par rapport aux anciennes générations de puces Intel, élargissant le public cible de l’iMac.

Des avancées technologiques et un avenir gaming ?

Gravée en 3 nanomètres, la puce M3 de l’iMac suit les pas de l’Apple A17 Pro de l’iPhone 15 Pro, réalisant ainsi une prouesse technologique qui lui confère 5 milliards de transistors supplémentaires et une consommation énergétique optimisée. Bien que cet avantage soit moins perceptible sur un ordinateur de bureau par rapport à un appareil portable, l’iMac M3 se veut très économe en énergie.

L’arrivée du Wi-Fi 6E et les avancées dans le domaine du gaming, notamment grâce à la prise en charge du ray tracing, font de l’iMac M3 un appareil plus polyvalent. Lors de la démonstration, le jeu Lies of P tournait sur la machine, affichant des graphismes comparables à ceux de la PS5. Apple espère ainsi séduire un public de joueurs et encourager les développeurs à porter davantage de jeux sur Mac.

Côté technique, l’iMac M3 perpétue la tradition avec une caméra FaceTime HD, six haut-parleurs compatibles avec l’Audio Spatial, des microphones de qualité studio, un clavier avec Touch ID, la souris Magic Mouse et le Trackpad en option, jusqu’à quatre ports USB-C (dont deux Thunderbolt) et un minimum de 256 Go de stockage.

Les précommandes de l’iMac M3 sont ouvertes, avec une disponibilité prévue pour le 7 novembre. Les prix débutent à 1 599 euros, soit une légère augmentation par rapport au modèle précédent, mais avec des configurations de base et des options plus généreuses. L’iMac M3 s’inscrit ainsi dans la continuité de son prédécesseur, tout en apportant des améliorations significatives sous le capot.